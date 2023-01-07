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القبض على عامل سرق «حجر ألماس» من شركة في القليوبية

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:46 ص | السبت 07 يناير 2023
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (عامل - مقيم بمحافظة القليوبية) بعرض حجر ألماس "مجهول المصدر" للبيع بأحد محال الصاغة بدائرة القسم.

وحسب بيان وزارة الداخلية، بالإنتقال والفحص أمكن ضبطه، وبمناقشته عن مصدر الحجر سالف الذكر إعترف بقيامه بسرقته بأسلوب "المغافلة" من داخل الشركة محل عمله بمحافظة القليوبية حال قيامه بتنظيف المكتب الخاص بمالك الشركة، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع