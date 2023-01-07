«بيت العائلة بلندن»: المصريون يحتفلون بعيد الميلاد كنسيج واحد

قال مصطفى رجب، مدير بيت العائلة المصري في لندن، إنّ الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أصبح عادة سنوية، ومنذ سنوات عديدة فإن المصريين كنسيج واحد في لندن يحضرون لمشاركة شركاء الوطن في كل أعيادهم.

أوضح أن كل رؤساء التجمعات المصرية يهنئون المصريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وفي مقدمتهم السفير شريف كامل والقنصل العام السفير محمد أبو الخير، وملحق الدفاع اللواء أركان حرب أحمد المشرفي والسفير الفلسطيني حضر الاحتفال، وكل المستشارين وكل أعضاء البعثة الدبلوماسية وكل أبناء الجالية المصرية ببريطانيا يتجمعون في هذا اليوم.

نحن محظوظون بأن لدينا عدة كنائس مصرية في لندن

وأضاف مدير بيت العائلة المصري في لندن، خلال مداخلة عبر تطبيق zoom ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، «نحن محظوظون بأن لدينا عدة كنائس مصرية في لندن، العدد كبير وبالتالي فإنه يمكننا زيارة بعض منهم، بالأمس كان موجودا في الاحتفال كل القساوسة المصريين في لندن، وهذه مناسبة سعيدة جدا نحتفل بها كل سنة، وفي احتفالات أخرى نشارك كل إخواننا وشركائنا في الوطن في كل احتفالاتهم».

المصريين نسيج واحد ولا يوجد فارق بينهم

وأكد مدير بيت العائلة المصري في لندن «هذا النوع من المناسبات مثل عيد الميلاد الجميل ورمضان والأعياد الأخرى يثبت أن المصريين نسيج واحد ولا يوجد فارق بينهم، وسنحضر جميعا في الكنيسة الكبيرة بحضور القساوسة المصريين وأعضاء السلك الدبلوماسي، وهذه المناسبات خير دليل وأكبر مثال على أن الشعب المصري نسيج واحد وأنهم إخوة وشركاء في وطن واحد».