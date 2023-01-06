الأنبا غبريال يترأس قُدّاس عيد الميلاد بمطرانية بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قداس عيد الميلاد بمطرانية بني سويف، لمشاركة الإخوة المسيحيين فرحتهم بحلول عيد الميلاد المجيد، وكان في استقباله نيافة «الأنبا غبريال»، أسقف بني سويف وتوابعها على رأس لفيف من الآباء والكهنة والقساوسة.

محافظ بني سويف يتقدم بالتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وهنأ المحافظ جموع الحاضرين، معرباً عن أمنياته أن يكون عيد وبهجة وسعادة على كل المصريين، بحضور نائبا المحافظ عاصم سلامة وبلال حبش، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

الأنبا غبريال يترأس قداس عيد الميلاد المجيد

وترأس الأنبا غبريال أسقف بني سويف، قداس عيد الميلاد المجيد، وفي مستهل عظته توجه بالشكر والتقدير للحاضرين من قيادات المحافظة وفي مقدمتهم المحافظ وكافة القيادات الأمنية والعسكرية والشعبية والمجتمعية والإعلاميين الذين حرصوا على الحضور والمشاركة في العيد، وسط حشد يعكس أسمى معاني وقيم التلاحم والمحبة بين مكونات ونسيج الشعب المصري، وأثنى نيافته على المجهود الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والتنفيذية في تأمين الاحتفال، حضر القداس القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي.

برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية

يشار إلى أن محافظ بني سويف أرسل منذ أيام قليلة برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعرب خلالها عن صادق تهانيه القلبية بعيد الميلاد، متمنياً أن يعيده الله على قداسته بموفور الصحة والسعادة وعلى كل أبناء الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة لعدد من قيادات الطوائف الكنسية والشخصيات العامة المسيحية من داخل المحافظة وخارجها.