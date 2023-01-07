غلق منزل كوبري فيصل تجاه شارع السودان لاستكمال محور كمال عامر بالجيزة

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، أثناء استكمال الأعمال الخاصة بمشروع محور الفريق كمال عامر، تحديداً أعلى كوبري الملك فيصل بالجيزة، ما يستلزم الغلق الكلي للمنزل المؤدي إلى شارع السودان.

وسيكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة يوم واحد فقط، ابتدءاً من الساعة 2 صباحاً حتى الساعة 5 صباح غد الأحد، وإجراء تحويلة مرورية على النحو التالي:

حركة المركبات القادمة من شارع الملك فيصل وترغب بالصعود أعلى كوبري الملك فيصل تجاه شارع السودان، تقوم باستكمال السير أعلى الكوبري تجاه كوبري الجيزة المعدني، ثم استكمال السير تجاه منزل كوبري الجيزة المعدني المؤدي إلى شارع الجامعة، ثم استكمال السير بشارع الجامعة حتى تقاطعه مع شارع ثروت، ثم الدخول يساراً بشارع ثروت وصولاً حتى شارع السودان.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.