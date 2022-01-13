رابطة تجار السيارات: «تيجو 7» الأكثر ترخيصا في الإدارة العامة للمرور

قال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، إن نسب مبيعات السيارات تراجعت خلال شهري ديسمبر العام الماضي، وأوائل شهر يناير الجاري، بسبب زيادة السيارات بنسبة 3 %، الأمر الذي تسبب في ركود جميع أنواع السيارات الحديثة لموديلات 2022.

ترخيص 602 سيارة في وحدات المرور

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السبب الثاني وراء ركود السيارات، هو أزمة الرقائق الإلكترونية التي تشهدها العالم، إذ أدت إلى تخفيض نسب التصنيع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن بين الدول.

وأوضح عبدالعاطي، أن العلامة التجارية الصينية شهدت مفاجآة، إذ تصدرت السيارة شيري تيجو7 قوائم تراخيص السيارات الصيني فى مصر خلال شهر ديسمبر، وذلك لأول مرة، إذ جرى ترخيص 602 سيارة في وحدات المرور بجميع محافظات الجمهورية، بسبب المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي مبادرة إحلال السيارات.

السيارات التي تراجعت في نسب التراخيص

وتابع أن البيانات التي صدرت عن الإدارة العامة للمرور، أكدت أن السيارة شيري تيجو 3 جاءت في المرتبة الثانية، بإجمالي ترخيص 550 سيارة، ثم احتلت السيارة شيري أريزو 5 في المركز الثالث مسجلة نحو 314 سيارة.

بينما احتلت «بي واي دي f3» في المرتبة الرابعة بترخيص 313 سيارة، إذ تراجعت 3 مراكز بعدما كانت محتله المركز الأول، فيما صعدت «هافال جولايون» للمركز الخامس بواقع 213 سيارة.

ومن جانبه، أوضح عضو الرابطة أن السيارة الصيني «ام جي» تراجعت في نسبة التراخيص للمرتبة السادسة، بقائمة السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر، مسجلة نحو 221 سيارة بمختلف وحدات المرور خلال شهر ديسمبر 2021، وجاءت «إم جي 5» في المرتبة السابعة بعدما تمكنت من ترخيص 205 سيارة، و«إم جي اتش» في المركز الثامن بإجمالي 202 سيارة.