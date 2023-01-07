هيئة الرعاية الصحية: نسعى لتنشيط علامتنا التجارية للسياحة الفترة المقبلة

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور نيراج ميشرا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألاميدا» للرعاية الصحية، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

وناقش اللقاء، سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات رعاية المرضى والحلول الطبية المتطورة، وكذلك تبادل الخبرات والتعاون في مجال السياحة العلاجية وتقديم الرعاية الصحية للوافدين إلى مصر بغرض السياحة العلاجية، إذ أشار الدكتور أحمد السبكي إلى امتلاك مصر جميع المقومات والإمكانات التي تضعها في مصاف الدول الرائدة بمجال السياحة العلاجية.

واستعرض اللقاء، إمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، وما تقدمه من خدمات طبية وعلاجية متميزة تضاهي المعايير العالمية، وتجهيزاتها بأحدث التجهيزات الطبية، وتطويرها بالخدمات والأجنحة الفندقية، والتدريب المستمر للأطقم الطبية والتمريضية، وضمها لخبراء واستشاريي الرعاية الصحية، وإنجازاتها في الحصول على الاعتمادات الدولية؛ وذلك كله بما يُمكِّنها من تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية بمستشفياتها، وخاصة بالمحافظات السياحية المُطبق بها المنظومة، وعلى رأسهم مستشفى شرم الشيخ الدولي بمحافظة جنوب سيناء، ومستشفى الكرنك الدولي بمحافظة الأقصر.

واستعرض اللقاء، نجاحات هيئة الرعاية الصحية في التأمين الطبي للمؤتمرات والأحداث الدولية، وأهمها التأمين الطبي لمؤتمر المناخ COP27، والذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6-18 نوفمبر 2022، وشارك به العديد من رؤساء الدول والشخصيات المهمة بالعالم، علاوة على نجاحاتها في حصاد العديد من الجوائز والشهادات العربية والدولية، وأبرزها حصول مستشفى شرم الشيخ الدولي على شهادة الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء (GGHH)، وكذلك حصولها على الجائزة الماسية مناصفة مع مستشفى كليفلاند كلينيك أبو ظبي فئة المستشفيات الخضراء، إضافة إلى فوز هيئة الرعاية الصحية بالجائزة الذهبية مناصفة مع دائرة صحة أبو ظبي في قيادة الاستدامة الصحية على مستوى الوطن العربي، والسعي للحصول على اعتمادات JCI ،TEMOS لتعزيز منافستها مع المراكز الطبية العربية والعالمية.

النهوض بالمنشآت الصحية لجذب أنظار السياح الراغبين في العلاج

وأعرب السبكي، عن سعادته باللقاء، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز تطوير قطاع السياحة العلاجية في مصر، ووضع أسس التعاون وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة، والتعاون للتعريف بمناطق السياحة العلاجية التي تؤهلها لتكون من أهم المناطق المتميزة على مستوى العالم في هذا النوع من السياحة في ظل ما أتاحته منظومة التأمين الصحي الشامل من توفير وتحسين الخدمات الطبية الجيدة، ووضع خطط واستراتيجيات قابلة للتنفيذ بهدف النهوض بالمنشآت الصحية لجذب أنظار السياح الراغبين في العلاج، مؤكدًا امتلاك مصر والمحافظات السياحية بها المقومات الكافية لتصبح وجهة متميزة للسياحة العلاجية وقدرتها على المنافسة.

وأشار السبكي، إلى امتلاك هيئة الرعاية الصحية كثير من الأدوات التي تضمن تقديم برامج رعاية صحية متقدمة في مجال السياحة العلاجية، وخاصة لتواجدها ببعض المحافظات السياحية، والتي تم تطويرها مع إطلاق العلامة التجارية «نرعاك في مصر» التي تضمن العلاج بأحدث نظم الرعاية الصحية عالميًا بمستشفيات الهيئة، ذراع الدولة المصرية في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، وفتح الأبواب للمنافسة في أسواق السياحة العلاجية، بإمكانية علاج عدد كبير من الوافدين الراغبين في العلاج من دول أفريقيا والمنطقة.

التوسع وزيادة أعداد مستشفيات الهيئة بالمحافظات السياحية

وتابع السبكي أن الفترة القادمة ستشهد التطور والتوسع وزيادة أعداد مستشفيات الهيئة بالمحافظات السياحية، مثال مستشفيات سانت كاترين،،طابا، دهب بجنوب سيناء، لتعزيز قدراتها وتوسيع نطاق تواجدها الجغرافي لتكون أكثر جذبًا للسياحة العلاجية تحت مظلة علامتها التجارية «نرعاك في مصر»، وكذلك التركيز على تنشيط وتسويق العلامة التجارية بما يحقق زيادة حجم النمو الاقتصادي للهيئة، وزيادة عائدها من الموارد الذاتية لاستمرارية الارتقاء بمستوى الخدمات، وكأداة من أدوات الدولة في زيادة مواردها من النقد الأجنبي، لافتًا إلى أهمية تشجيع زيادة حجم الاستثمار في مجال السياحة العلاجية بمصر، وخاصة أنها غنية بالمقومات التي تؤهلها لتصبح وجهة عالمية في السياحة العلاجية، كما أن ذلك يعد ضمن أولويات النمو الاقتصادي بها.

وعبَّر السبكي، عن اعتزازه بما حققه قطاع الرعاية الصحية بشقيه العام والخاص، من إنجازات كبيرة أسهمت بتدعيم قدرات مصر سياحيًا، مؤكدًا: «إننا لا ندخر جهدًا لتقديم خدمات رعاية صحية مبتكرة وحديثة تتماشى مع المعايير العالمية، وأن الاستراتيجية التي تتبناها الهيئة تهدف بشكل رئيسي إلى زيادة معدلات النمو بما يساهم في تعزيز قدرات الهيئة وتحقيق رؤيتها التي تعمل على أساسها وهي تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية، وفي إطار استراتيجية الدولة لتصبح مصر وجهة أساسية للسياحة العلاجية وفقًا لرؤية مصر 2030».

السياحة العلاجية في مصر

ومن جهته، أعرب الدكتور نيراج ميشرا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألاميدا»، عن سعادته باللقاء، مشيدًا بما أحدثته هيئة الرعاية الصحية من تطور على قطاع الرعاية الصحية في مصر بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وخاصة بالمحافظات السياحية منها «الأقصر، جنوب سيناء»، مؤكدًا استعداد المجموعة الكامل للتعاون وتعزيز تكامل الأدوار الذي يجعل السياحة العلاجية في مصر رائدة على مستوى المنطقة في استقطابها للمرضى بغية العلاج في الصروح الطبية المتميزة، وبفضل توافر الإمكانات والتجهيزات، وتنوع الخبرات والاختصاصات الطبية، وجودة خدماتها المقدمة وتوافرها بأسعار مناسبة، وتغطيتها لاحتياجات المرضى، وتوافر الأماكن الجاذبة للسياحة المميزة.

وشارك اللقاء، من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور عمرو عبدالنبي، مستشار رئيس الهيئة للشراكات وتنمية الأعمال، كما شارك اللقاء الدكتور مازن عطية، المدير الطبي لمستشفى السلام الدولي التابعة لمجموعة ألاميدا للرعاية الصحية.