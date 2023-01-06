تنمية الصعيد.. منظومة التأمين الصحي الشامل تُغير شكل الرعاية الصحية في الأقصر

حظت الأقصر في عهد الرئيس السيسي بامتلاك 59 مركزًا، ووحدة طب أسرة، و6 مستشفيات بمنظومة التأمين الصحي الشامل تابعة لهيئة الرعاية الصحية، غيرت وجه الحياة في المحافظة بالقطاع الطبي نتج عنها اختفاء طوابير المواطنين والتكدس داخل وخارج المستشفى، بعد تفعيل الحجز المسبق عبر الخط الساخن 15344.

أكثر من خمسة مليون ونصف خدمة صحية لأهالي الأقصر

وقدمت هيئة الرعاية الصحية أكثر من خمسة مليون ونصف خدمة صحية لأهالي الأقصر، عبارة عن 120000 جلسة غسيل كلوي، 90000 عملية جراحية، 690000 خدمات طوارئ، واستقبال وإسعافات أولية، وأكثر من مليون ونصف فحص معملي، وأكثر من 350000 فحص أشعة، وما يقرب من 222000 خدمات تنظيم أسرة ومتابعة حمل، وإجراء الفحص الشامل لأكثر من مليون ومائة ألف منتفع، وخدمات طب الأسرة لأكثر من مليون ونصف منتفع، وتقديم ما يقرب من نصف مليون خدمة أسنان.

كما جرى تفعيل وتنشيط المبادرات الرئاسية مثل مبادرة 100 مليون صحة بمعظم المنشآت الصحية يوميا ومنها صحة المرأة، وصحة الأم والجنين، وقياس ضعف السمع لحديثي الولادة، والأمراض المزمنة، الاعتلال الكلوي، وغيرها.

ويؤكد محمود مسعد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه نتيجة لتطبيق المنظومة في الأقصر، تم القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وبلغ عدد العمليات الجراحية التي جرى إجراؤها 98.721 عملية، و54.398 عملية طوارئ صغرى، و44.323 عملية فوق البسيطة، كما تم فتح ملفات طب الأسرة والفحص الطبي الشامل لـ 299.387 ملفات عائلية، بنسبة إنجاز 77.36، كما بلغ إجمالي الفحص الشامل 914.303 مواطن، وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، وتحقيق أعلى نتائج الجودة في الرعاية الصحية وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطن.

الأقصر تضم 6 مستشفيات عالمية متخصصة في النساء

وأشار نائب مدير الرعاية الصحية بالأقصر، إلى أن الأقصر تضم 6 مستشفيات عالمية متخصصة في النساء والتوليد والأطفال والعظام والمخ والأعصاب والجراحة وكافة التخصصات، وتضم كوادر طبية مؤهلة على أعلى مستوى من المهنية الطبية، كما تمتلك المستشفيات أجهزة طبية متطورة.

ويتابع محمود مسعد،: يعتبر مستشفى الكرنك الدولي من أهم المستشفيات الموجودة في الأقصر حيث تم تطوير المستشفى بتكلفة 153 مليون جنيه، ويبلغ عدد الأسْرة 166 سريرًا، وبها أجنحة فندقية تطل على النيل، وتهدف للارتقاء بمستوى المنظومة الصحية ولتقديم الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجها المواطن لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، وتعد أكبر تجمع للغسيل الكلوي بسعة 50 سريرًا، وتحتوي على (قسم طوارئ كامل، وجميع الإشاعات، وحدة كاملة للمناظير، و3 بنك دم تجمعي، ومبنى مدرسة تمريض 4 أدوار لتغذية المستشفى وكل محافظات الصعيد بالتمريض المؤهل)، وقد تم تغيير اسم المستشفى من «الأقصر العام» إلى «الكرنك الدولي».

مستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات

وتضم الأقصر مستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات، وهو أول مستشفى متخصص للأطفال على مستوى الصعيد، بتكلفة 750٫355 مليون جنيه، وأنه تبلغ المساحة الكلية للمستشفى 16٫380 ألف متر مربع، كما تبلغ طاقته الاستيعابية إجمالى 112 سريرا، تشمل 42 أسرة داخلية، 4 للتحضير، 5 للإفاقة، 26 رعايات الأطفال، 15 الاستقبال والطوارئ، إضافة إلى 5 غرف للعمليات، 3 حضانات، 10 ماكينات للغسيل الكلوى، 18 جهاز تنفس صناعى، وأكثر من 9 عيادات خارجية منها «الباطنة، طب الأطفال، عظام الأطفال، العلاج الطبيعى، أمراض الدم، الأمراض الوراثية، التغذية، الأنف والأذن، الغدد الصماء»، وقسم الأشعة «عادية، C-R، موجات صوتية متعدد الأغراض، مقطعية، إيكو»، وقسم المعمل «CBC، غازات بالدم، سنترفيوج، كيمياء أوتوماتيكى، كيمياء يدى، ميكروسكوب»، إضافة إلى بنك الدم التخزيني والصيدلية بأنواعها المختلفة، ويقدم الخدمة الطبية والعلاجية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، من خدمات الطوارئ والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية والرعايات المركزة والفحوصات التشخيصية والأشعة والمعمل، وجلسات الغسيل الكلوى لمصابى الفيروس وغير المصابين.

30 خدمة بمختلف التخصصات الطبية

تشمل الخدمات المقدمة بالمستشفى 30 خدمة بمختلف التخصصات الطبية منها (الطوارئ، الباطنة، قلب الأطفال، الجراحة العامة للأطفال، جراحة العظام للأطفال، أمراض الكلى للأطفال، الأمراض الصدرية، أمراض الدم، أمراض التغذية، الأمراض الوراثية، الغدد الصماء، الأنف والأذن، السمعيات والتخاطب، المخ والأعصاب، الجهاز الهضمى والكبد، المناظير، قسطرة القلب، العلاج الطبيعى)، والغسيل الكلوى لمصابى الفيروس وغير المصابين.

ويشير الدكتور محمود مسعد، إلى أنه جرى إنشاء مستشفى إيزيس التخصصى، وهو أول مستشفى متخصص للنساء والتوليد، ورعاية الأطفال المبتسرين، لخدمة أهالي جنوب الصعيد، بتكلفة 410٫227 مليون جنيه، يخدم المستشفى حوالي 75 ألف نسمة، وبلغت تكلفته الإنشائية 209 ملايين جنيه، يتكون المستشفى من دور أرضي و6 أدوار متكررة، ويشمل 26 سرير غسيل كلوي، و20 عيادة خارجية، و5 معامل للتحاليل، ووحدة عناية مركزة بها 5 أسرة رعاية، و4 غرف عمليات، كما يضم المستشفى أيضاً سريراً للإنعاش، و4 للملاحظة، و3 للفرز، وغرفة للعزل، وقسم متكامل للأشعة، و4 غرف عمليات، بينها غرفتان للعمليات الكبرى وغرفتان للصغرى، و10 أسرة إفاقة، وقسم للمناظير، وقسم للمعامل، إضافة إلى قسم الحضانات، مجهز بـ30 حضانة، فضلاً عن القسم الإداري وسكن العاملين.

ويوضح «مسعد»، أن مستشفى طيبة التخصصي بإسنا يأتي ضمن المستشفيات الهامة التي غيرت وجه الخدمة الطبية بمركز ومدينة إسنا وهو أحد أكبر مراكز المحافظة سكانيا وجغرافيا، وتتكون المستشفى من 196 سريرا وقسم الاستقبال والطوارئ وعدد 13عيادة خارجية بالإضافة إلى قسم الغسيل الكلوي المكون من 21 ماكينة، بتكلفة 1,033 مليار جنيه، ويبلغ عدد المواطنين المستفيدين من خدماتها 450 ألف نسمة.وتضم أيضًا: قسم العمليات - قسم العناية المركزة - قسم الإشاعة - قسم المعامل - قسم النساء والتوليد وقسم الحضانات (7 مبسترين – 8 حديثي الولادة) - العلاج الطبيعي.

مستشفى حورس المختصة في إجراء جميع الجراحات الطبية

وتضم الأقصر، مستشفى حورس المختصة في إجراء جميع الجراحات الطبية المتقدمة والدقيقة وذات المهارة والطابع الخاص، وبكل التخصصات الطبية التي تضم جراحات المخ والأعصاب، الأوعية الدموية، القلب والصدر، العظام، الأطفال، النساء والولادة، الأنف والأذن، الرمد، الوجه والفكين، التجميل، الجراحات العامة والميكروسكوبية، العمود الفقري، المسالك، الفم والأسنان، العيون، الجهاز الهضمي والكبد.

يضم المستشفى وحدة للغسيل الكُلوي تشتمل على 54 ماكينة لغسيل الكُلى، و4 غرف للعمليات و7 أسرة عناية مركزة، يضم غرف الرعايات المركزة سواء الكبرى أو المتوسطة بتخصصات القلب والسكتة الدماغية والكبد، وغيرها من التخصصات الدقيقة والحرجة، وحدة المناظير الجراحية، ووحدة لمناظير الجهاز الهضمي، بلغت تكلفة الإنشاءات بالمستشفى 173 مليون جنيه، و277 مليون جنيه تكلفة التجهيزات والمعدات، بإجمالي تكلفة بلغت 450 مليون جنيه، يخدم المستشفى نحو 150 ألف مواطن في الأقصر.

تطوير مستشفى الأقصر الدولي

وتجري حاليا، عمليات تطوير مستشفى الأقصر الدولي ليصبح صرحا طبيا عالميا ومن المقرر أن يدخل الخدمة الطبية بشكل كامل خلال نحو عام، وسيخدم 1.2 مليون نسمة من أهالى الأقصر والصعيد، يتم تجهيزه لتوفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بجودة عالمية، تم تجهيز المجمع على أعلى مستوى بطاقة استيعابية 211 سرير، ليشمل جميع الخدمات الطبية والعلاجية، ولضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومطابقتها للمعايير العالمية.