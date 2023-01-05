«الرعاية الصحية بالأقصر»: خدمات علاجية لأكثر من 5 ملايين مواطن في 2022

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر عن حصاد عام ٢٠٢٢ من إجمالي خدمات صحية وعلاجية الي جانب استحداث عدد من التدخلات الجراحية و الأقسام التخصصية لأول مرة في محافظة الأقصر أو صعيد مصر وخاصة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل .

اشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أن إجمالي عدد الأسرة حتي الآن بكافة المستشفيات اكتر من 1000 سرير منهم ما يقرب من 150 سرير عناية مركزة و ما يقرب من 190 حضانة، وغرف العمليات ما يزيد عن 35 غرفة عمليات، ووحدات الغسيل الكلوي 278 وحدة "سلبي + ايجابي"، مما نتج عنه تقديم ما يقرب من خمسة مليون ونصف خدمة صحية من خلال كافة منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر علي مدار عام 2022

- حيث تم الانتهاء من تسليم وتشغيل 54 وحدة ومركز يعملون علي مدار الأسبوع ومدار اليوم بالإضافة إلي تشغيل عدد 6 مستشفيات كبري تم الافتتاح الرئاسي لاثنين منهم هذا العام وهما مستشفي الأطفال التخصصي بالعديسات ،ومستشفي ايزيس التخصصي للنساء والولادة بالبياضية وهي أول مستشفيات تخصصية في صعيد مصر لخدمات النساء والأطفال.

- حيث قدمت مستشفي ايزيس العديد من الخدمات الغير مسبوقة وإنقاذ مئات السيدات الحوامل للحالات الأكثر خطورة مثل المشيمة المتقدمة وحالات تسمم الحمل والحمل خارج الرحم وطب الأجنة مع تقديم الرعاية اللازمة واعلي مستوي من الخدمة بمساهمة رمزية وجودة عالمية وخدمة فندقية.

- و تعتبر كافة المنشآت المقامة والمطورة هي بدعم من الدولة المصرية للاهتمام بالصعيد ودعم مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد لكل المصريين والذي تم تفعيله في محافظة الأقصر كأول محافظة علي مستوي محافظات الصعيد.

- وعليه فقد تم تسجيل 44 وحدة ومركز وثلاث مستشفيات و اعتماد خمسه منشآت صحية منهم و ذلك طبقا لمعايير التسجيل و الاعتماد الدولية والمعترف بها عالميا لتقديم أعلي مستوي من الخدمة وبجودة عالمية.

- وقد تم استحداث عدد من الخدمات والأقسام لأول مرة في محافظة الأقصر وصعيد مصر ومنها لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي.

وعلي سبيل المثال لا الحصر

- اجراء زراعة القوقعة لأول مرة في صعيد مصر تحت مظلة التأمين الصحي، وجراحات القلب المفتوح وزراعة جهاز منظم لضربات القلب ، وإجراء عمليات القسطرة القلبية والتقنيات المختلفة منها بمستشفي طيبة بالإضافة إلى زراعة الشريان التاجي والاورطي واستبدال الصمام الميترالي والثلاثي وكذلك اصلاح عدد من العيوب والاختلافات القلبية.

- تم تطوير جراحات الوجه والفكين والقلب والصدر وجراحات الأورام والجراحات الدقيقة بالأوعية الدموية والمخ والأعصاب، وكذلك أيضًا جراحات مناظير الجهاز الهضمي ومناظير العظام وإصلاح تشوهات عظام الأطفال.

- تم افتتاح قسم العلاج المائي لأول مرة في الصعيد داخل مستشفى العديسات ، واستحداث لجنة الغدد الصماء للأطفال ايضا بها.

- استحداث عيادات لعلاج الألم، و عيادات خدمات العلاج الطبيعي لاحالة المنتفعين اليها مع تجهيز القسم لخدمات الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية والتي تم تسليم أكثر من 600 حالة حتي الآن بها.

- تم تفعيل خدمات الأسنان بكافة المنشآت وبجودة غير مسبوقة لتقديم خدمات مجانية للخلع والحشو ومنه المملجم والزجاجي والكمبوزيت وعصب الأطفال والكبار وكحت الجير والتركيبات المتحركة وكافة الخدمات العلاجية مع تشغيل العيادات بالوحدات فترة صباحية ومسائية لاستيعاب كافة الحالات.

- تم أيضا مد المنشآت والمستشفيات بأحدث الأجهزة والتقنيات مثل الميكروسكوبات الجراحية ، والأشعة التداخلية والتخدير وغيرها من التقنيات المختلفة المستخدمة مثل ادخال تقنية الفاكو وزراعة العدسة لعمليات المياه البيضاء

- وإمداد معامل المستشفيات بأحدث الأجهزة ككيمياء الدم الاتوماتيك وأجهزة قياس الهرمونات وأقسام تحاليل الهيستوباثولوجيي ، وقياس هشاشة العظام وأورام الثدي ....الخ

- تم أيضا تفعيل منظومة الباكس بعدد من المستشفيات كأحد تطبيقات الرقمنه ومنها إنهاء قوائم الانتظار لفحوصات الرنين المغناطيسي بالمحافظة.

- تم العمل علي قوائم الانتظار و عمل عدد من القوافل الجراحية لسرعة الانتهاء منها ومنها عمليات اللوز والمياه البيضاء والمناظير والعظام.

- تفعيل غرف الطوارئ المركزية والفرعية بالمستشفيات لسرعة إحالة الحالات الطارئة والعاجلة ضمن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والتي تم افتتاحها رسميا.

- وفي إطار الحفاظ علي مقدرات الدولة المصرية تم الانتهاء من حصر وتكويد جميع اصول وممتلكات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر ضمن مشروع " الحصر والتكويد " الذي أطلقه مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بإجمالي 87000 اصل.

- وعلي نحو متصل، تم تقديم العديد من الخدمات الصحية خلال عام 2022 منها علي سبيل المثال لا الحصر ما يقرب من 120000 جلسة غسيل كلوي، 90000 عملية جراحية ، 690000 خدمات طوارئ، واستقبال واسعافات أولية ، واكثر من مليون ونصف فحص معملي ، واكثر من 350000 فحص اشعة ، وما يقرب من 222000 خدمات تنظيم أسرة ومتابعة حمل، واجراء الفحص الشامل لأكثر من مليون و مائة ألف منتفع، وخدمات طب الأسرة لأكثر من مليون ونصف منتفع، وتقديم ما يقرب من نصف مليون خدمة أسنان.

- تفعيل وتنشيط المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة بمعظم المنشآت الصحية يوميا ومنها صحة المرأة ، وصحة الام والجنين ، قياس ضعف السمع لحديثي الولادة ،الامراض المزمنة ، الاعتلال الكلوي ، ..الخ

- وضع بروتوكول اتفاقية تعاون مع مستشفي الأورمان لحالات الأورام والعمل علي إنهاء قوائم انتظار اللجان الطبية.

- وتم تفعيل خدمات السياحة العلاجية واستقبال العديد من السياح الأجانب في الأقسام الفندقية خاصة خلال الموسم السياحي.

- وإجراء العديد من حملات التوعية الصحية بكافة المنشآت، وتدريبات يومية مكثفة تشمل كافة العاملين وذلك ضمن البرنامج التدريبي لمشروع التأهيل الإلزامي في التخصصات الطبية والإدارية

- مع الاستعانة بالتعاقد مع العديد من أساتذة الجامعات والاستشاريين لتقديم اعلي مستوي من الخدمة وتبادل الخبرات والتعليم الطبي والفني لحديثي التخرج والتخصصات الطبية بكافة المنشآت الصحية.