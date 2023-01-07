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نقابة الموسيقيين تنعى «وديع» نجل الفنان جورج وسوف

كتب:

بسمة شطا
01:11 م | السبت 07 يناير 2023
جورج وسوف

جورج وسوف

نعت نقابة المهن الموسيقية، وديع جورج وسوف، نجل الفنان جورج وسوف، إذ غيبه الموت، أمس الجمعة.

وقالت نقابة المهن الموسيقية، في بيان: «تشاطر نقابة المهن الموسيقية نقيبآ وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية لجميع الموسيقيين، الفنان الكبير جورج وسوف، أحزانه في وفاة ابنه الراحل وديع، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أهله الصبر والسلوان».

وأكد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عظيم حزنه لوفاة نجل صديقه.

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بقلم بسمة شطا