نقابة الموسيقيين تنعى «وديع» نجل الفنان جورج وسوف

نعت نقابة المهن الموسيقية، وديع جورج وسوف، نجل الفنان جورج وسوف، إذ غيبه الموت، أمس الجمعة.

وقالت نقابة المهن الموسيقية، في بيان: «تشاطر نقابة المهن الموسيقية نقيبآ وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية لجميع الموسيقيين، الفنان الكبير جورج وسوف، أحزانه في وفاة ابنه الراحل وديع، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أهله الصبر والسلوان».

وأكد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عظيم حزنه لوفاة نجل صديقه.