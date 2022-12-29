حقيقة اعتذار مصطفى كامل عن حفله مع حسن شاكوش في رأس السنة

حالة من الجدل الواسع، أثيرت حول الحفل المُرتقب الذي يجمع الفنان مصطفى كامل مع وائل جسار، ومؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، ضمن احتفالات رأس السنة؛ إذ ترددت أنباء خلال الساعات الماضية، حول اعتذار نقيب المهن الموسيقية عن الحفل.

مصطفى كامل: هذا الكلام عارٍ تماما من الصحة

وكشف مصطفى كامل لـ«الوطن»، عن حقيقة ما أثير من أنباء عن اعتذاره عن الحفل، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، ولم يعتذر عن الحفل إطلاقًا، مشيرا إلى أنه يُشارك في إحيائه بجانب مجموعة من الفنانين، أبرزهم وائل جسار.

وتصل تذاكر حفل مصطفى كامل، الذي سيُقام في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، إلى 4 آلاف جنيه تقريبًا، في ضوء الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة.

وكان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قد أعلن عن تدشين شعبة جديدة تحمل اسم «شعبة ذوي الهمم»، وذلك بعد حفل «قادرون باختلاف» الذي شهد حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء.