تفاصيل العثور على شاب مصاب بطعنات في الإسماعيلية.. حالته مستقرة

كشفت مصادر طبية في مستشفى جامعة قناة السويس، الحالة الصحية لشاب عثر عليه بمنطقة زراعية قرب مدخل مدينة الإسماعيلية، مصاب بطعنات وجروح في مختلف أنحاء الجسم.

المصاب حالته مستقرة

وقالت المصادر الطبية إن المصاب وصل إلى قسم الطوارئ في مستشفى جامعة قناة السويس مصابا بجروح في البطن واليدين والكتف إثر اعتداء بآلة حادة، فيما يعمل الأطباء على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

وأضافت المصادر أن الحالة شبه مستقرة، إلا أنه سيتم وضعه تحت الملاحظة على مدار الـ 24 ساعة لحين استقرار الحالة الصحية له لفقدانه كمية كبيرة من الدماء.

فريق بحث لكشف تفاصيل الواقعة

ووجه اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث من مباحث الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد جمال عمر، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، للوصول إلى مرتكبي الواقعة.

وأشارت التحريات الأولية في حادث الإسماعيلية إلى أن المجني عليه يحمل هوية مدون بها إقامة في محافظة بورسعيد، فيما تستكمل المباحث تحرياتها للوصول إلى أسباب الواقعة.

وشكلت المباحث الجنائية فريق لتفريغ كافة الكاميرات القريبة من مكان الحادث، فيما تستمع المباحث الحنائية لأقوال شهود العيان ممن عثروا على الشاب في المنطقة الزراعية.