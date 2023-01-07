مراسل القاهرة الإخبارية: «الإنفاق الحكومي» كلمة سر فوز مكارثي برئاسة النواب الأمريكي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ لها، اليوم السبت، بفوز مرشح الجمهوريين كيفن مكارثي برئاسة مجلس النواب الأمريكي، بعد 15 جولة تصويت، وقال رامي جبر مراسل «القاهرة الإخبارية» من واشنطن، إن 14 عضوًا من الجمهوريين، من بين 20 نائبًا أحجموا سابقًا عن التصويت لـ «مكارثي»، قرروا تغيير رأيهم والتصويت له بعد جلوسه معهم اليوم، وتعهده بتقليص الإنفاق الحكومي الخاص بالسنة المالية المقبلة 2024، ليكون أقل من الإنفاق الحكومي في 2022، وهو الملف الذي شهد صراعًا كبيرًا مع الديمقراطيين، الذين يرون ضرورة كبيرة في زيادة مستويات الإنفاق.

«مكارثي» حسم رئاسة المجلس بعد امتناع 6 نواب عن التصويت

وذكر أن الجمهوريين يؤيدون تقليص الإنفاق الحكومي حتى يكون لدى الدولة فائض في أوقات الأزمات، على عكس الديمقراطيين فهدفهم زيادة الإنفاق الحكومي حتى يستطيعوا الإنفاق على البنية التحتية والرعاية الصحية، وقال مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن «مكارثي» حسم رئاسة المجلس بعد امتناع 6 نواب عن التصويت، ما يعني أن زعيم الجمهوريين لم يعد بحاجة لتحقيق الأغلبية بـ218 صوتًا.

الجلسة الـ 14 شهدت مشادة بين مكارثي ومات جيتس

وأضاف أن الجلسة الـ 14 شهدت مشادة بين مكارثي ومات جيتس، أحد النواب الجمهوريين المنتمين للتيار المحافظ، مشيرًا إلى أن مكارثي تمكن في نهاية المطاف من إقناعه بعدم التصويت، ليتمكن من حسم السباق لصالحه.