قناة القاهرة الإخبارية تستخدم «الواقع المعزز» لعرض مبنى الكونجرس

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، محتوى تفاعلي بتقنية الواقع المعزز عن الكونجرس الأمريكي قدمه الإعلامي همام مجاهد، بالتزامن مع اجتماع الأعضاء الجدد لأداء اليمين الدستورية، اليوم، واختيار رئيس مجلس النواب الجديد، خلفًا للديمقراطية نانسي بيلوسي.

يتألف الكونجرس من مجلسين هما «الشيوخ» و«النواب»، ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 435 مقعدًا، ويتحدد عدد المقاعد عن كل ولاية بحسب عدد سكانها، أما مجلس الشيوخ يتألف من 100 مقعد ولكل ولاية نائبين فيه.

وتغيب أحزاب كثيرة عن المشهد السياسي الأمريكي، باستثناء الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إذ تتركز المنافسات بينهما على مدار التاريخ. وفي 8 نوفمبر الماضي، جرت انتخابات التجديد النصفي للكونجرس وحصل الحزب الجمهوري على الأغلبية في مجلس النواب، بينما احتفظ الديمقراطيون بأغلبية مجلس الشيوخ.