الكونجرس يتهم ترامب بالتآمر ويوصي بمنعه من تولي المناصب العامة

وصفت لجنة الكونجرس الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبَل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب بـ«المؤامرة متعددة الأطراف» لإلغاء هزيمته الانتخابية قبل ثلاثة أشهر، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» الإخبارية.

تقرير مكون من 845 صفحة عن الهجوم

وأصدرت اللجنة تقريرها النهائي المكون من 845 صفحة عن الهجوم، وألقت باللوم في اقتحام الكونجرس على الرئيس السابق، كما أوصت بمنع ترامب من تولي المناصب العامة في المستقبل، حيث إنه لم يتعاون مع اللجنة.

وعلى مدار 18 شهرًا، عقدت اللجنة 10 جلسات استماع عامة وأجرت مقابلات مع أكثر من 1000 شاهد، بما في ذلك مسؤولي وموظفي إدارة ترامب وأفراد عائلة ترامب وضباط شرطة الكابيتول ومثيري الشغب، وأوصت اللجنة المكونة من 7 ديمقراطيين و2 من الجمهوريين وزارة العدل بالتحقيق مع ترامب.

الرئيس الديمقراطي يقدم تقريرًا من 8 فصول

وكتب الرئيس الديمقراطي للجنة المختارة «بيني طومسون» من ولاية ميسيسيبي، في مقدمة التقرير المكون من 8 فصول، أنه لم يكن من الممكن تصور أن رئيس الولايات المتحدة قد يحرض الغوغاء على اقتحام مبنى الكابيتول.

وأضاف «طومسون» في مقدمة التقرير: «لقد قطعت بلادنا شوطاً طويلاً للسماح لرئيس مهزوم بأن يحول نفسه إلى طاغية عن طريق قلب مؤسساتنا الديمقراطية، وإثارة العنف، وكما رأيت فتح الباب أمام من يهدد حقدهم وتعصبهم».

وتتناول توصيات اللجنة إلى حد كبير أفضل السبل لمحاسبة ترامب وحلفائه على هجوم 6 يناير، مما يعكس التركيز الأوسع للتقرير على سلوك الرئيس السابق.