زيلينسكي يشكر «الكونجرس» الأمريكي لتوفير مليارات الدولارات لصالح كييف

قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر «تويتر»، شكره لـ«الكونجرس» الأمريكي وممثليه لاعتماد مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.7 تريليون دولار يوفر مليارات الدولارات كمساعدات لـ«كييف»، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

ويوم الخميس الماضي، وافق مجلس «الشيوخ» الأمريكي على موازنة الإنفاق الحكومي بـ1.7 تريليون دولار متضمنة 44.9 مليار دولار مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية لـ«كييف»، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إن «أنقرة» تواصل اتصالاتها الدبلوماسية مع كل من «موسكو» و«كييف» على أعلى مستوى.

بدوره، سيزور وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، العاصمة الأوكرانية «كييف»، لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، في 28 ديسمبر الجاري، وفقا لما ذكرته قناة «بي إف إم تي في» الفرنسية.