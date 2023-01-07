محافظ الإسكندرية: المدينة محل اهتمام الرئيس السيسي على كل المستويات

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المدينة تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي على كافة المستويات، فالإسكندرية كانت وستظل رمز الحضارة ومكان التعايش والذي يجميع كافة الأطياف والجنسيات.

وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال كلمته على هامش مشاركته احتفالات الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بالكنيسة الإنجيلية، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط، وذلك بحضور القس راضي عطالله، راعي الكنيسة الإنجيلية بالعطارين، والقس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة، أن الكنيسة الإنجيلية المصرية كنيسة وطنية تؤمن بأن حب وخدمة الوطن هو جزء من إيمانها ورسالتها.

محافظ الإسكندرية: نعمل على التغيير والتطوير

وأعرب المحافظ عن سعادته بوجود جميع القيادات التنفيذية والشعبية والقساوس وشيوخ وشمامسة محافظة الإسكندرية مجتمعين في مكان يحتفلون بعيد يفرح فيه المصريون على اختلاف دياناتهم.

وأشار إلى أن وجودنا بين إخوتنا لنحتفل معهم بعيد الميلاد المجيد يحمل رسالة للقاصي والداني تؤكد سعي مصر الدؤوب قيادة سياسية وجيش وشرطة وشعب واحد، فالجميع يقف صفاً واحداً للعمل على التغيير والتطوير، والجميع يطمح في استعادة مصر ريادتها ومكانتها في المنطقة.

شارك في تقديم التهنئة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد جمال والدكتورة جاكلين عازر نائبي محافظ الإسكندرية، وعدد من ممثلي القيادات الأمنية والتنفيذية والأوقاف والأزهر الشريف وبيت العائلة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

من جانبه، قدم الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة، الشكر إلى محافظ الإسكندرية والقيادات التنفيذية، على ما شهدته الإسكندرية من مشروعات كبرى والامتداد العمراني للإسكندرية والطرق والمشروعات في ظل الدعم والرعاية من القيادة السياسية.

احتفالات الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

وفي سياق متصل، شارك محافظ الإسكندرية، اليوم، احتفالات طائفة الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد، لتقديم التهنئة والتأكيد على روح المحبة والتعايش التي تسود داخل وطننا الغالي مصر، وذلك بكاتدرائية القديس بولس وبحضور راعي الكنيسة الأب كريكور موراديان.

وفي كلمته، أكد محافظ الإسكندرية أن هذه الأعياد هي فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة بين كل المصريين، موضحا أننا جئنا اليوم قيادات تنفيذية وشعبية سكندرية، ليس لتقديم التهنئة فقط بل لنحتفل سويا ككيان واحد في وطن واحد إخوة متحابين متماسكين.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالتواجد وسط هذه الكوكبة في هذه الأماكن المقدسة لنفرح بأعياد، مقدماً خالص التهاني لأبناء الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية بالاحتفال بميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام، داعياً الله عزوجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها، وأن يرحم شهداءها، ويعم الأمن والأمان ربوعها.