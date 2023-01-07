متى يشكل السعال خطرا على الإنسان؟.. استشاري صدرية يجيب

السعال أو الكحة، يستمر في الطبيعي ما بين أسبوعين لـ3 أسابيع، دون أن يشكل خطرًا على الإنسان، لكن في حالة تحوله إلى مزمن، لا بد من الحذر منه، ومراجعة الطبيب على الفور، ترصد «الوطن» في هذا التقرير هل يشكل السعال خطرا على صحة الإنسان أم لا.

السعال عرضًا وليس مرضًا

ومن جهته، قال الدكتور إبراهيم الصاوي، استشاري أمراض الصدرية، إن السعال عرضًا مفيدًا لصحة الإنسان وليس مرضًا، إذ يساعد الجهاز التنفسي على التخلص من الإفرازات أو البلغم الناتجين عن الالتهاب، كما أنه يعد طرد سريع للهواء من الرئتين لتطهير الحلق والقصبة الهوائية من المخاط والجزيئات الغريبة والسوائل والميكروبات ومختلف المهيجات.

وتابع «الصاوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السعال إذا استمر ما بين أسبوعين أو ثلاثة، لا يشكل خطرًا على الصحة، ويمكن أن يشفى الإنسان منه دون الذهاب إلى الأطباء، لكنه إذا استمر أكثر من المدة المذكورة وتحول إلى سعال مزمن لا بد من مراجعة الأطباء بشكل فوري.

الأمراض التي يسببها السعال المزمن

وأضاف استشاري أمراض الصدرية، أن السعال يمكن أن يؤثر على صحة الإنسان، بطرق غير متوقعة، أبرزها آلام عضلية مزمنة، كسور الضلعية، انفجار الأوعية الدموية الدقيقة، ما يؤدي إلى النزيف، التهابات في الحنجرة.

نصائح لعلاج السعال

الراحة المنزلية، وتناول المشروبات الدافئة، هي أبرز النصائح لعلاج السعال «الكحة»، وتناول العسل، والأغذية الغنية بالبروبيوتيك مثل اللبن، الغرغرة بالماء والملح، شرب كميات كافية من الماء، رفع الرأس بوسائد إضافية عند النوم، تجنب المهيجات، بما في ذلك الدخان والغبار، استخدام البخاخات المزيلة للاحتقان لفتح الأنف وتسهيل التنفس.