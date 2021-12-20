تخلص من السعال بأطعمة ومشروبات طبيعية.. عسل أسود وزنجبيل و«شوربة فراخ»

تُعاني فئة كبيرة من السعال خلال فصل الشتاء، على الرغم من تناول الأدوية التي تساعد على تهدئة السعال، ويمكن أن يكون السعال نتاج عن الإصابة بالأنفلونزا ونزلات البرد، أو نتيجة استنشاق الهواء الملوث أو التعرض لمواد من شأنها التسبب في تهيج الشعب الهوائية.

وتوضح الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارى البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، لـ«الوطن»، أهم الأطعمة التي تساعد على التخلص من السعال المستمر أو الحد منه.

الزنجبيل يعمل على استرخاء عضلات الشعب الهوائية

وقالت الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ الزنجبيل من أفضل الأطعمة التي لديها القدرة على التخلص من السعال وذلك لما يحتويه من المركبات المنشطة التي تعمل كمضادات للالتهاب، كما أنه يعمل على استرخاء عضلات الشعب الهوائية.

وأضافت أنّ حساء الدجاج يتميز بالعديد من الفوائد، وأّن كثير من الدراسات العلمية أثبتت مدى فاعلية حساء الدجاج في علاج التهابات الجهاز التنفسي.

العسل الأسود مع الليمون

وأشارت «عبد الوهاب»، أن تناول ملعقتين من العسل الأسود مع الليمون يساعد في القضاء على السعال، كما أنه يساعد في رفع المناعة ويحمي القلب والشرايين من العديد من المشاكل بالإضافة إلى مد الجسم بالطاقة، منوها إلى أن الفطر من الأطعمة التي يمكنها التخلص من السعال سواء كان السعال الجاف أو الرطب.

الفاكهة الغنية بفيتامين سي

وأوضحت استشارى البكتيريا والتغذية والمناعة، أنّ تناول الفاكهة التي تكون غنية بفيتامين سي تساعد في التخلص من مشاكل الجهاز التنفسي ويرجع هذا الي أن فيتامين «سي»، هو أحد مضادات الأكسدة القوية، كما أنه يدعم الجهاز المناعي، مؤكدة أنه في حالة تفاقم الحالة وارتفاع حدة السعال فإنه لابد من التوجه إلى الطبيب لتلقي الرعاية الصحية المناسبة.