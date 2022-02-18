«الصحة» توضح الأسباب المؤقتة لتأخير موعد أخذ اللقاح.. منها السعال

كشفت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي، عن الأسباب المؤقتة التي لا يجب على المواطنين الذين يشعرون بأي من هذه الأعراض بعدم أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا لتجنب حدوث أي مضادات سلبية تؤثر على صحتهم، مشددة على ضرورة الشفاء تماما من هذه الأعراض والتخلص منها، وبعد ذلك يمكن لهم الحصول على اللقاح.

أسباب تأجيل موعد التطعيم

وحددت «الصحة» للمواطنين مجموعة من الأسباب المؤقتة لتأجيل موعد أخذ جرعة لقاح كورونا، وإذا كان الشخص يعاني اليوم أو خلال العشرة أيام الماضية من أي من هذه الأعراض «حمى، آلام في العضلات والجسم، التهاب الحلق، سعال، فقدان حاسة الشم والتذوق، الغثيان والقيء، ضيق تنفس، احتقان- سيلان الأنف، الإسهال، الصداع».

وتابعت وزارة الصحة، أنه إذا كان الشخص مصابا بفيروس كورونا المستجد، فإنه ينبغى تأجيل التطعيم بعد مرور شهر من التعافي، وإذا كان المواطن قد تلقى أي تطعيمات في غضون 14 يوما «مثل تطعيم الإنفلونزا الموسمية».

وفرة اللقاحات داخل مصر

وأكدت وزارة الصحة أن جميع اللقاحات التي وفَّرتها الدولة للمواطنين معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لتطعيم جميع الفئات التي يحق لها الحصول على اللقاح للوصول لمناعة القطيع والسيطرة على الوباء لتجنب ظهور أي متحورات جديدة في ظل عدم الوصول لمناعة القطيع.

آخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، أنه تم شفاء «1981» مصاب بفيروس كورونا من المستشفيات العزل المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك عقب حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة وفقا لتعلميات منظمة الصحة العالمية.

وأشارت الصحة إلى أنه تم تسجيل «2071» حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا أو أحد متحوراته والتي ثبتت إيجابية تحاليلها أمس الخميس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تسجيل 61 حالة وفاة جديدة.