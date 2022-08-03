طبيب البيت الأبيض: بايدن لا يزال إيجابي كورونا ويعاني من السعال

أعلن طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، أن اختبارات كورونا للرئيس الأمريكي، جو بادين، لا تزال إيجابية، مشيرا إلى أنه سيواصل إجراءات العزل، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز والعربية في نبأ عاجل.

طبيب بايدن: صحة الرئيس جيدة رغم استمرار إصابته بكورونا

وقال طبيب البيت الأبيض، إن بايدن أجرى فحصا، صباح اليوم، بعد أن أجرى تمرينا رياضيا خفيفا، مشيرا إلى أن صحة الرئيس جيدة، ولا يعاني من ارتفاع الحرارة، كما أن علاماته الحيوية (نبضه وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبعه بالأكسجين) طبيعية، إلا أنه لا يزال يعاني من السعال، ولكن بمعدل أقل مما كان عليه بالأمس، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن صحيفة ذا هيل.

وسيستمر بايدن في الحجر العام في مقر إقامته في البيت الأبيض حتى حصوله على نتيجة اختبار سلبية.

طبيب البيت الأبيض: بايدن مصاب بعدوى كورونا الارتدادية

واليوم الأربعاء، هو الخامس على التوالي، الذي ثبتت فيه إصابة بايدن بفيروس كورونا، فيما وصفه طبيبه بالعدوى الارتدادية، التي سجلت أيضا لدى بعض المرضى الذين يتناولون العلاج المضاد للفيروسات باكسلوفيد.

وكان بايدن، جرى تشخيصه لأول مرة على أنه مصاب بفيروس كورونا في 21 يوليو، وبعد الانتهاء من دورة علاج باكسلوفيد، التي استمرت خمسة أيام، ومعاناته من أعراض خفيفة، عاد إلى الحجر العام، بعد أن جاءت نتيجة فحوصاته لكورونا إيجابية يوم السبت.