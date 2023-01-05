تشييع جثمان طالب قتل في مشاجرة بالإسماعيلة.. والأمن يضبط المتهمين

أمرت جهات التحقيق اليوم الخميس بدفن جثمان طالب لقى مصرعه في مشاجرة وقعت بمنطقة حي السلام بالإسماعيلية، وتسليم الجثمان إلى ذويه بعد الانتهاء من معاينته.

وكانت جهات التحقيق انتدبت الطبيب الشرعي في ساعة متأخرة من مساء أمس، لتشريح جثمان طالب الإسماعيلية وكتابة تقرير الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة تفصيلياً لاصابته بطعنات نافذة.

الحزن يسيطر على الجنازة

شيع المئات من أهالي محافظة الإسماعيلية مساء اليوم الخميس جثمان الطالب محمود فهمي 15 سنة، طالب بالمرحلة الإعدادية الذي لقي مصرعه، في مشاجرة نشبت بشارع العلاقمة في منطقة حي السلام التابعة لدائرة قسم ثان.

وسيطرت حالة من الحزن علي الأهالي في تشييع الجنازة، مع انهيار أسرة الطفل ووالدته حزناً على وفاته، فيما نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على مرتكبي الواقعة.

ضبط 4 متهمين في الواقعة

ألقت وحدة مباحث قسم شرطة ثان الإسماعيلية برئاسة المقدم حازم حسام القبض على 4 طلاب في العقد الثاني من العمر لاتهامهم بقتل المجني عليه.

وضبطت الشرطة المتهم الرئيسي في الواقعة والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، فيما أشارت التحريات إلى وجود خلاف بين المتهم وأصدقاء المجني عليه.