القصة الكاملة لحل لغز جريمة قتل بعد 700 عام من حدوثها

وصل فريق من العلماء أخيرا إلى حل قضية مقتل شاب توفي في العصور الوسطى بعد تلقيه 4 ضربات بالسيف على رأسه منذ أكثر من 700 عام، بحسب دراسة الحديثة، نُشرت في مجلة The Journal of Archaeological Science، التي أكدت أن الشاب الضحية جرى ضربه مرة واحدة من الأمام، ما أحدث جرحا في الجزء العلوي من جمجمته، قبل أن يستدير لمحاولة الهروب من مهاجمه، حسبما أفاد موقع «لايف ساينس» العلمي.

وأضافت الدراسة: «أصيب مرتين أخريين من الخلف، وأصابت الضربات أذنه وعنقه من الخلف، قبل أن يسقط على الأرجح على الأرض، ثم قام المهاجم بتحريك سيفه في مؤخرة جمجمة الرجل ما أدى إلى موته الفوري»، وفقا للدكتورة كيارا تيسي من جامعة «إنسوبريا» في فاريزي بإيطاليا.

وقالت تيسي: «القتل كان حالة عنف فظ وإفراط واضح في القتل من المهاجم، ما يشير إلى أن لديه دافعا قويا لرغبته في موت الشاب، وجرى تحديد اللحظات الأخيرة في حياته من قبل العلماء باستخدام بقايا الهياكل العظمية المكتشفة في كنيسة سان بياجيو في سيتيجليو بإيطاليا».

يذكر أنه في عام 2006 كان الهيكل العظمي للذكر مقطوع الرأس موجودا في قبر بالقرب من المدخل، الذي جرى بناؤه في المدخل الحادي عشر، واستخدمت تقنيات حديثة لفحص رفاته والكشف عن مزيد من المعلومات حول وفاته، إذ أجرى العلماء تأريخا بالكربون المشع ليجدوا أن الضحية دفن بين عامي 780 و1260 بعد الميلاد.