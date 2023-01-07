«الداخلية»: تنفيذ 372 ألف حكم قضائي وكشف غموض 64 حادثا في أسبوع

نجحت الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون حيث تمكنت من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة :

تم ضبط (670) قطعة سلاح نارى أبرزها (61 بندقية آلية – 39 مسدس– 91 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 479 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 75 خزينة).

ضبط (1430) قطعة سلاح أبيض.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها (3 فرد محلى – 3 طلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع).

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (14) متهم إعترفوا بإرتكاب (10 حادث سرقات متنوعة).

ضبط (219) قضية أحداث.

ضبط (4930) قضية مرافق عامة.

إعادة (16) سيارة مُبلغ بسرقتها.

كشف غموض (64) حادث متنوع ، أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (108) متهم.

فى مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (372274) حكم قضائى ، وذلك على النحو التالى:

(1369) حكم جناية.

(142920) حكم حبس.

(172663) حكم غرامة.

(55322) مخالفة.

فى مجال الأمن الإقتصادى

القضايا التموينية:

ضبط (24) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (8274 إسطوانة بوتاجاز .. تقدر قيمة الغاز المدعم 1,116,990 جنيه).

ضبط (28) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (1257171 لتر).

ضبط (11042) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (4231,516) طن، أبرزها ضبط (977) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى بمضبوطات بلغت (2625,218 طن – 124950 عبوة غذائية متنوعة – 12000 قطعة) وكذا ضبط (69) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات أبرزها (25,953 طن "سكر" – 480 عبوة زيت تموينى).

ضبط (4919) قضية مخالفات المخابز .. بمضبوطات بلغت (275,190 طن دقيق بلدى "مستندى" - 8,350 طن دقيق بلدى "عينى").

ضبط (18) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (55,020 طن دقيق أبيض "عينى" – 137,541 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة - 11517 عبوة سلع ومواد غذائية - 71716 لتر زيت طعام).

ضبط (2) قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (7 طن أعلاف حيوانية "عينى")، وضبط (26) قضية غش أعلاف "غير صالحة للإستخدام" أعلاف بمضبوطات بلغت (96,063 طن أعلاف حيوانية) ، وضبط (18) قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (639,050 طن أعلاف حيوانية وداجنة مخصبات زراعية "عينى" – 15 طن أسمدة زراعية "عينى").

ضبط (23) قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت (79,674 طن أرز أبيض "عينى") ، وكذا ضبط (219) قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (92,589 طن أرز أبيض "عينى") ، وضبط (41) قضية فى مجال حجب الأرز الشعير .. بمضبوطات بلغت (603,134 طن أرز شعير "عينى")، وضبط (455) قضية فى مجال عدم توريد أرز الشعير..بمضبوطات بلغت (1283,009 طن أرز شعير "مستندى")

ضبط (56) قضية إستيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها (7,520 طن دقيق بلدى "عينى"- 5,953 طن "سكر ، أرز" تموينى – 2 طن سكر "تموينى" – 18 طن سكر تموينى مدعم عينى – 35,600 طن أسمدة زراعية مُدعمة "عينى" – 1078796 لتر مواد بترولية "عينى" – 178395 لتر مواد بترولية "مستندى".

ضبط (2824) قضية فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية.

ضبط (303) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية .. بمضبوطات بلغت (46,649 طن دقيق أبيض "عينى" – 74,809 طن سلع ومواد غذائية متنوعة – 1670 عبوة زيت طعام – 1000 رغيف خبز سياحى – 5 طن أسمدة زراعية "عينى").

ضبط (6) قضايا فى مجال بيع بأزيد مواد البناء.. بمضبوطات بلغت (25 طن "أسمنت" – 50 طن حديد تسليح).

ضبط (293) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر .. بمضبوطات بلغت (22818 عبوة "سجائر" – 20 قطعة شيشة إلكترونية).

قضايا التيار الكهربائى:

ضبط (79195) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (60,812,064) مليون جنيه.

قضايا التهرب الضريبى:-

ضبط (2141) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (1,972,251٫227) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (8,239,120) مليون جنيه.