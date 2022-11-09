ضبط مخدرات وأسلحة نارية وتنفيذ أحكام قضائية في حملات بأسيوط والقليوبية 

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط 32 قطعة سلاح نارى عبارة عن 9 بنادق آلية- 3 بنادق خرطوش- طبنجة - 19 فرد محلى - عدد من الطلقات النارية بحوزة 23 متهم "من بينهم 7 لهم معلومات جنائية، كما تم ضبط 5 قضايا إتجار وتعاطى فى المواد المخدرة ضبط خلالها كميات متنوعة من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بإجمالى 8 متهمين "من بينهم 6 لهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ 568 حكم قضائى متنوع.

كما قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية أسفرت جهودها عن ضبط 6 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، كما ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 6 متهمين لعدد 2 منهم معلومات جنائية.

و قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 67 قطعة سلاح نارى بحوزة 56متهم وذلك على النحو التالى9 بنادق آلية.بندقية رصاص، 5 بنادق خرطوش، (2) طبنجة.(50) فرد محلى.(162) طلقة مختلفة الأعيرة.(10) خزينة متنوعة.(120) قطعة سلاح أبيض.فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (49814) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (158) حكم جناية.(16196) حكم حبس جزئى.(3292) حكم حبس مستأنف.(23297) حكم غرامة.(6871) مخالفة.

كما تم ضبط 170 قضية مواد مخدرة بإجمالى 180 متهم ضُبط خلالها الآتى:كمية من مخدر الحشيش وزنت (16,348 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (18,780 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (7,117 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (220 جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت (150 جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت (1,122 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت (143 جرام).

وضبط كمية من مخدر البودر وزنت 445 جرام، كما تم ضبط كمية من مخدر الفودو وزنت (30 جرام، 1151 قرص مخدر، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 19 متهم، و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 16 متهم، و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (305) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 22614 مخالفة مرورية متنوعة، و فى مجال فحص السائقين تم فحص 50 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 5 منهم.