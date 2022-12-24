«الداخلية»: ضبط 5307 أحكام قضائية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع.. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال الأمن العام إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") أسفرت عن ضبط (103) متهم ، وبحوزتهم (17 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 57 قطعة سلاح أبيض).• ضبط (45) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

5307 حكم قضائي متنوع

تنفيذ (5307) حكم قضائى متنوع ، ضبط (140) قضية متنوعة .فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (عنصر إجرامى).

ضبط (765) عنصر إجرامى بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية - الدقهلية – السويس – القليوبية – كفر الشيخ – قنا – الشرقية – الأقصر – المنيا - بورسعيد – المنوفية – الإسكندرية – جنوب سيناء – سوهاج – دمياط - البحر الأحمر - الإسماعيلية - مطروح – الوادى الجديد – البحيرة – الفيوم) وبحوزتهم (295 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة – سلاح - مخدرات)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة

تم ضبط (904) قطعة سلاح نارى أبرزها (جرينوف – 101 بندقية آلية – 42 مسدس– 105 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 655 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 116 خزينة)، ضبط (1471) قطعة سلاح أبيض.

ضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهما (15 فرد محلى – 6 بنادق غير مششخنة – 13 مسدس – 3 مسدس صوت- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة– 3 خزائن - أدوات وأجزاء التصنيع).

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة ضبط (6) تشكيلات عصابية ضمت (18) متهم إعترفوا بإرتكاب (29 حادث سرقات متنوعة). ضبط (50) قضية أحداث. ضبط (5246) قضية مرافق عامة. إعادة (3) سيارات مُبلغ بسرقتها. كشف غموض (75) حادث متنوع ، أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (118) متهم.