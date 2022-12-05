حوادث اليوم: ضبط شخص يبيع كاميرات مراقبة سرية.. وتنفيذ أحكام قضائية

ضطبت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عددا من العناصر الإجرامية والكشف عن العديد من الحوادث والجرائم في جميع محافظات مصر خلال الساعات الماضية، وخلال التقرير التالي توضح «الوطن» أبرز تلك الوقائع والحوادث التي شهدتها جميع المحافظات في الـ 24 ساعة الماضية حسبما أعلنت الوزارة في بيانات رسمية.

ضبط صاحب مخزن استولى على 800 بطاقة تموين

ففي محافظة الجيزة، ألقى رجال الشرطة القبض على صاحب مخزن 62 سنة تابع لمخبز بلدي لقيامه بتجميع والاستيلاء على كمية كبيرة من البطاقات التموينية الذكية المخصصة لصرف الدعم للمواطنين لاستغلال البطاقات والمجهول مصدرها في الاستيلاء على المال العام بصرف المقرارات التموينية الخاصة بالمواطنين أصحاب تلك البطاقات دون علمهم، حيث تبين قيامه بتجميع والإستيلاء على الدقيق البلد المدعم بقصد البيع في السوق، وعثر بداخل المخزن على 800 بطاقة تموينية مخصصة لصرف دعم المواطنين، 3 ماكينات صرف دعم المواطنين، 10 أطنان دقيق بلدي المدعم من قبل الدولة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكبرة على مستوى الجمهورية تمكنت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 79 قطعة سلاح ناري بحوزة 77 متهما، و9 بنادق آلية و14 بندقية خرطوش و5 مسدسات و51 فرد محلي و445 طلقة مختلفة الأعيرة و10 خزينة متنوعة و188 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 49772 حكما قضائيا متنوعا، شملت 166 حكم جناية و16087 حكم حبس جزئي و3080 حكم حبس مستأنف و23254 حكم غرامة و7185 مخالفة و4 تشكيلات عصابية، ضمت 11 متهما ارتكبوا 23 حادثا متنوعا، وضبط 236 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 261 متهمًا.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لبيع كاميرات مراقبة سرية لاسلكية وأجهزة «Gbs» بالقاهرة لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبطه وبحوزته 155 كاميرا لاسلكية و305 أجهزة gbs ومبلغ مالي وهاتفي محمول، وتم إقتياده الى قسم الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى محافظة أسيوط، ضبطت الأجهزة الأمنية 28 قطعة سلاح ناري عبارة عن «6 بنادق آلية - 8 بنادق خرطوش - 13 فرد محلي - طبنجة - 104 طلقات مختلفة الأعيرة» بحوزة 26 متهما، لعدد 10 منهم معلومات جنائية، 8 قضايا اتجار بالمخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة «حشيش، هيروين، شابو» بحوزة 9 متهمين، لعدد 8 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 646 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.