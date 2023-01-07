رئيس «الوفد» يهدي البابا تواضروس درع الحزب تقديرا لدوره الوطني

أهدى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد المصري، درع الحزب إلى البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تقديرا لدوره الوطني الكبير، ومحبة من الوفديين لقداسته.

وقال رئيس الوفد، في الإهداء الخاص على الدرع الممنوح لقداسة البابا: «إلى حضرة صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تقديرا لدوركم الوطني الكبير وتعبيرا من جموع الوفديين عن المحبة الخالصة للكنيسة الوطنية المصرية».

وتسلم درع الوفد المصري، نيابة عن البابا، الأنبا ميخائيل الأسقف العام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والأنبا إكليمندس أسقف عام كنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر بالقاهرة.

وكان رئيس الوفد،وعدد من قيادات الحزب قدموا التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.