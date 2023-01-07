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«عدالة ومساندة المرأة المصرية» تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

كتب:

يسرا البسيوني
12:41 م | السبت 07 يناير 2023
مؤسسة عدالة ومساندة

مؤسسة عدالة ومساندة

تقدم مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بخالص التهاني والتبريكات إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى جميع الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقالت المستشارة الدكتورة هالة عثمان، أستاذ القانون الجنائي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن نسيج الشعب المصري ومعدنه الحقيقي يظهر جليا في كل الأيام التي تمر على مصرنا الحبيبة، لكنها تتجلى في أبهى صورها في الاحتفالات والأعياد التي تكون بمثابة النموذج الحقيقي للأخوة والمودة والتعاون والمحبة.

وأضافت: «اليوم نتقدم إلى جميع أخواتنا المسيحيين بخالص التهنئة والحب بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، متمنين من المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يكون النسيج المصري دائما المثل الحقيقي في الوحدة والترابط».

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بقلم يسرا البسيوني