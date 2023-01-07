مصرع شاب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بكفر الشيخ

شهدت إحدى العزب التابعة لقرية إصلاح شالما بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، جريمة قتل بسبب مشاجرة بين شخصين لخلافات الجيرة، حيث قام أحدهما بطعن الآخر طعنة نافذة بالبطن والرقبة، وتم نقله إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، ومنها إلى مستشفى كفر الشيخ العام، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي بقيام ضباط مباحث مركز شرطة سيدي سالم بفرض السيطرة الأمنية على إحدى العزب التابعة لقرية إصلاح شالما بمركز سيدي سالم، عقب نشوب مشاجرة بين شخصين، قام أحدهما بطعن الآخر بطعنة نافذة بالبطن والرقبة، وتم نقله إلى مستشفى سيدي سالم المركزي ومنها إلى مستشفى كفر الشيخ العام، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته داخل مستشفى كفر الشيخ العام.

مصرع شخص في مشاجرة

وتبين من محضر جمع الاستدلات بمركز شرطة سيدي سالم، أن الحادث نتج عنه مصرع شخص يُدعى «ك.ع.ا»، 36 عاما، مُقيم بذات العنوان محل المشاجرة، متأثرًا بإصابته بطعنات نافذة بالبطن والرقبة، وذلك نتيجة مشاجرة وقعت بينه وبين آخر يُدعى «أ.ف.م»، مُقيم بذات العنوان.

وألقت مباحث مركز شرطة سيدي سالم القبض على المتهم، وجرى اقتياده إلى مركز الشرطة، وحُرر محضر بالواقعة بمركز شرطة سيدي سالم، فيما جرى إخطار جهات التحقيق بالواقعة.

عقوبة القتل العمد

ووفق ما ذكره المحامي الدكتور علاء صبح، لـ«الوطن»، هناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.

وأضاف «صبح»، أنه بالنسبة للقتل العمد، نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يُعاقب بالإعدام، أما القتل الخطأ، فقد نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيرا إلى أن عقوبة القتل العمد أو الخطأ، ترتفع أو تُخفف وفقًا للظروف المشددة أو المخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.