ضبط شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بكفر الشيخ

نجح رجال مباحث مركز شرطة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، في ضبط عنصرين إجراميين حال استقلالهما دراجة نارية «بدون لوحات»، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، وبندقية خرطوش وفرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية لذات العيار، و2 سلاح أبيض، وميزان، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود إخطار بأن المقدم أحمد أبو عريضة، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، نجح في ضبط عنصرين إجراميين «لأحدهما معلومات جنائية»، حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 1.5 كيلو جرام، وبندقية خرطوش، وفرد خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، و2 سلاح أبيض، وميزان، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة بسيدي سالم للتحقيق، والأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة الاتجار وترويج المخدرات

وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح المحامي بالنقض محمد عبدالعظيم أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري، تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.