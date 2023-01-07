وفد جامعة أسيوط يقدم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

زارت الدكتورة مها كامل غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، اليوم، عدد من كنائس وأديرة أسيوط، لتقديم التهنئة إلى الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، رافقها فيها وفد من الجامعة.

تقدير كل المؤسسات الدينية

أكدت الدكتورة مها غانم، إجلال إدارات الجامعة المتعاقبة وتقديرهم لكل المؤسسات الدينية المصرية، وحرصهم جميعا على إقامة علاقات وثيقة من التعاون والتنسيق مع رموز وقيادات الدينين الإسلامي والمسيحي، وذلك في إطار دور الجامعة التنويري والثقافيث في أنحاء المجتمع المحيط، وإيمانها التام بدعوة مختلف الأديان والشرائع السماوية إلى نشر المحبة والسلام وروح التألف والإخوة بين سائر أطياف البشر، و البعد عن الأفكار المتطرفة والهدامة، وهو ما تعمل الجامعة على تعزيزه داخل نفوس منتسبيها، خاصةً من الطلاب، في إطار جهودها الهادفة إلى بناء الوعي الفكري على نحو سليم ووطني لدى الشباب.

جولة وفد جامعة أسيوط

الجدير بالذكر، أن جولة وفد جامعة أسيوط تضمنت توجههم إلى إلى مطرانية الأقباط الأرثوذكس بشارع النميس التي يترأسها الأنبا يؤانس أسقف الكاتدرائية بأسيوط وتوابعها، كما تضمنت تهنئة الأنبا بسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، والتوجه إلى الكنيسة الانجيلية الأولى، حيث استقبلهم فيها القس باسم عدلي راعي الكنيسة، وكذلك تم تهنئة القس رفيق ثابت راعي الكنيسة الانجيلية الثانية بمدينة أسيوط.