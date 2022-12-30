رئيس جامعة أسيوط تشارك في اجتماع «الجامعات الأهلية» لبحث تطوير المنظومة

شاركت الدكتورة مها كامل غانم، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، في حضور اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية، والمنعقد برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة الوضع الحالي للجامعات التي بدأت الدراسة بها العام الجاري.

يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والدكتور مصطفى رفعت القائم بعمل الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، بمقر مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة والدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، والدكتور عاطف العوام مستشار الوزير للشئون المالية، والدكتور عاطف عمر مستشار الوزير للشئون القانونية، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية للجامعات الخاصة والأهلية.

عقد شراكات مع جامعات أجنبية

وصرحت الدكتورة مها غانم، أن الاجتماع تضمن إشادة وزير التعليم العالى بأداء الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية التي بدأت الدراسة بها هذا العام، البالغ عددها 12 جامعة أهلية، مُثمنًا إقبال الطلاب على الالتحاق بهذه الجامعات.

وأكد الوزير أهمية استمرار تطوير العملية التعليمية بالجامعات المصرية، من خلال عقد شراكات مع جامعات أجنبية مرموقة.

انتهاء اللوائح الدراسية

كما كشفت رئيس جامعة أسيوط، خلال بيان لها أن الاجتماع شهد عدد من التوجيهات، منها ضرورة الانتهاء من اللوائح الدراسية الخاصة بالبرامج المتبقية بالجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية وبرامجها الدراسية خلال 6 أشهر، تمهيدًا لعرضها على اللجان المُختصة للاعتماد، وأهمية متابعة رؤساء الجامعات الأهلية أو من ينوب عنهم، لأعمال الانتهاء من الإنشاءات والتجهيزات بالجامعات الأهلية.

إنشاء الجامعات الأهلية

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية الرؤية الاقتصادية لإنشاء جامعات أهلية متطورة تواكب التقدم العلمي عالميًا؛ للنهوض بمنظومة التعليم العالي في مصر بما يتماشي مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أهمية توفير التمويل اللازم لإنشاء تلك الجامعات، ودعمها في استثمار مواردها، ووضع الخطط الاستثمارية وفقًا لأهدافها، وكذا دورها ألهام في توفير الحزم التمويلية اللازمة لتطوير البرامج الدراسية وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.