جامعة أسيوط تعلن حصاد عملها في 2022.. أبرزها إنشاء كلية الألسن

شهدت جامعة أسيوط، خلال عام 2022، كثيرا من الإنجازات غير المسبوقة في مسيرة العمل والعطاء بمختلف قطاعاتها وكلياتها العملية والنظرية.

وعقب انتصاف 2022 ومع نهاية العام الجامعي 2021- 2022 تزامن ختام يوليو 2022 بختام فترة تولي الدكتور طارق الجمال رئاسة الجامعة والتي امتدت في الفترة من 18 أغسطس 2018 إلى 31 يوليو 2022 لبلوغه السن القانونية للمعاش والذي نجح في ترك بصمة بارزة وعلامات مضيئة في تاريخ الجامعة بما حققه من إنجازات غير مسبوقة وملامح واضحة للتطوير والحداثة داخل كل قطاعات الجامعة الطبية والعلمية والعمل وفق استراتيجية واضحة سعى خلالها لتحقيق شراكات علمية على مستوى دولي والانفتاح العالمى من خلال التعاون مع كبرى الجامعة والمؤسسات الأجنبية، وهو ما أعقبه بأيام كذلك انتهاء كذلك الفترة القانونية لتولي الدكتور شحاتة غريب شلقامي لمنصبه نائباً لرئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والتي امتدت طوال 4 سنوات في الفترة من 6 أغسطس 2018 إلى 5 أغسطس 2022 والتي تولى خلالها أكثر من مرة قيادة العمل بالجامعة خلال ظروف سفر رئيس الجامعة للخارج بوصفه أقدم النواب.

ازدهار الأنشطة الطلابية

كما حظي الدكتور شحاتة غريب بحب جارف وشعبية واسعة من كل الطلاب وكان سبباً في ازدهار للأنشطة الطلابية وتميزها على مستوى الجامعات المصرية وتكثيف ما تقدمه إدارة الجامعة من سبل الدعم والرعاية للطلاب وحرص على بنائهم فكرياً وثقافياً ورعاية مكثفة لطلاب الجامعة من ذوى الهمم.

قطاع الدراسات العليا والبحوث

كما شهد ختام عام 2022 ختام فترة تولي الدكتور أحمد المنشاوى منصبه كنائب لرئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والذي امتد في الفترة من 29 ديسمبر 2018 إلى 28 ديسمبر 2022 والذي بموجبه تولى مهام عمل رئيساً للجامعة إلى جانب منصبه والذي امتد لنحو الخمس شهور الأخيرة من 2022 نجح خلالها في قيادة العمل بالجامعة وإدارة كثير من الملفات الإدارية والأكاديمية إلى جانب إنجازاته في قطاع الدراسات العليا والبحوث والذى نجح خلال توليه منصبه زيادة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بمختلف كليات الجامعة فى مرحلة الدراسات العليا إلى نحو 20 ضعف عن الموجود سابقاً فى 2018 إلى جانب ما حققه من نجاح فى تحسين تصنيف الجامعة فى مختلف المواقع العالمية وتكثيف صور الدعم المقدم للباحثين فى المجالات الهامة والحيوية التى من شأنها المساهمة فى تنمية وتقدم الدولة المصرية.

القيام بأعمال رئيس الجامعة

وترحل عام 2022 فى ظل تولى الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مهام القيام بعمل رئيس الجامعة لحين انتهاء إجراءات تعيين رئيساً جديداً لجامعة أسيوط ، مع استمرار تولى الدكتور أحمد عبد المولى القيام بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والتى بدأها فى 11 أغسطس 2022.

إنشاء كلية الألسن

وشهد عام 2022 مواصلة جامعة أسيوط تميزها العلمى وريادتها الطبية ، حيث شهدت صدور موافقة من مجلس الوزراء بإنشاء كلية جديدة للألسن بالجامعة فى إضافة هامة للخدمات التعليمية المقدمة بكليات الجامعة ، كما تم تدشين مشروع موسع لتطبيق الكروت الذكية على كافة أفراد أسرة الجامعة من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة التدريس بواقع أكثر من 100 ألف كارت والذى يضم شريحة ذكية تسجل المعلومات الأساسية لحامل الكارت ويستخدم فى تسجيل الحضور والانصراف وعملية الدخول لقاعات الجامعة ومرافقها المختلفة وتسديد الرسوم الدراسية وذلك فى إطار جهود الجامعة لتحقيق التحول الرقمى ، كما شهدت توقيع عدة اتفاقيات علمية تم بموجبها الإعلان عن درجات علمية مشتركة فى مجال الهندسة الطبية مع جامعة العلمين الدولية وجامعة لويزفيل الأمريكية لطلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا.

التدريب في جامعة لويزفيل

كما أثمر ذلك الاتفاق عن سفر أول وفد طلابي من جامعة أسيوط من طلاب كليتى الهندسة والحاسبات والمعلومات في منحة صيفية للتدريب في جامعة لويزفيل بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب ما تم توقيعه كذلك من اتفاقية مع جامعة فيرجينيا تك الأمريكية لطرح درجات علمية مشتركة تم استهلالها بالإعلان عن دبلومة في مجال الحاسبات والمعلومات.

وفيما بخص الخدمات الطبية فكان عام 2022 خير شاهد على استمرار تميز والريادة الطبية لجامعة أسيوط وما يقدمه من خدمات متقدمة في مختلف التخصصات الطبية.

افتتاح وحدات جديدة بالمستشفيات

حيث شهد بداية العام افتتاح وحدة العناية المركزة للأطفال حديثى الولادة ووحدة جراحة العظام للأطفال بالمستشفى الجامعى بأسيوط الجديدة بتكلفة 3 مليون جنيه، وافتتاح معمل الصيدلة الإكلينيكية وغرفة التبريد بمستشفى صحة المرأة ، بتكلفة بلغت 69 الف جنيه ، ووحدة متخصصة فى أورام النساء بتكلفة حوالى 500 ألف جنيه ، وغرفة الولادة بدون ألم بتكلفة 130 ألف جنيه ، كما شهدت مستشفى العصبية والنفسية إفتتاح وحدة إدارة الجودة ومعمل وحدة الصيدلة الإكلينيكية واستراحات أطباء المستشفيات الجامعية بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد وكذلك افتتاح إدارة الرعاية الاجتماعية لخدمة مرضى العلاج على نفقة الدولة ، كما تم افتتاح وحدة الفيروسكان بمستشفى الراجحى الجامعى للكبد بتكلفة بلغت مليون و200 ألف جنيه لخدمة مرضى الفيروسات الكبدية ، وفى المستشفى الجامعى الرئيسى تم افتتاح قسم الروماتيزوم والعلاج الطبيعى بعد تجديده وتطويره ، وإفتتاح مركز ضربات الشمس ومركز المشورة لمرضى نقص المناعة المكتسبة بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى .

افتتاحات دكري ثورة 30 يونيو

وتزامناً مع احتفال الجامعة بذكرى ثورة 30 يونيو تم افتتاح وحدة الكلى الصناعية الجديدة بتكلفة بلغت 31 مليون جنيه على مساحة تبلغ 1200 متر وتضم 7 صالات بها 111 جهاز وصالتين يهما 9 أجهزة، وكذلك 3 أجهزة كلوى بغرفة CRRT، فضلاَ عن وحدة معالجة المياه بنظام الخلط المركزي بمساحة 250 مترا، والتي تعد هي الأكبر على مستوى الجمهورية، كما تم افتتاح مستشفى الطلاب بعد تطويرها بتكلفة 20 مليون جنيه وتوسعة مجالات خدماتها عقب انضمامها فى مطلع عام 2022 إلى مستشفيات أسيوط الجامعية وكذلك افتتاح المعمل الرقمى لتركيبات الأسنان بتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيه.

تشغيل اكبر مستشفي إصابات

كما شهد ختام العام الجامعى 2021/ 2022 احتفال الجامعة بإطلاق مرحلة جديدة من تشغيل أكبر مستشفى للإصابات والطوارىء على مستوى الجمهورية والتى بلغت تكلفة إنشائها 800 مليون جنيه من الخزانة العامة للدولة و28 مليون جنيه من ميزانية الجامعة والمقامة على مساحة 5500 متر مربع و بطاقة استيعابية إجمالية 600 سرير و68 سرير عناية مركزة و 28 غرفة عمليات، تضمنت المرحلة الثانية تشغيل 111 سرير و8 غرف عمليات، كما تم افتتاح المرحلة الأولى من إنشاء وتجهيز أول مركز طبى تدريبى على مستوى الجمهوية والمتخصص فى جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية و المقام على مساحة 1600 متر مربع ويتضمن بدروم، وطابــق أرضى، و6 طوابق متكررة، وطابق علوى مخصص كافيتريا ويتكون المبنى من 8 غرف عمليات و20 سرير عناية مركزة، و12 سرير إفاقة، ووحدات تمريض، وغرف إقامة تتسع لنحو 100 مريض، كما تم تخصيص طابق لسكن الأطباء والطبيبات المتدربين من ضيوف الجامعة من الجامعات المصرية والعالمية.

وحدة زرع النخاع

كما شهد ديسمبر 2022 الإعلان عن استئناف العمل بوحدة زرع النخاع بمعهد جنوب مصر للأورام والتى تعد الوحدة الوحيدة على مستوى صعيد مصر وتم بالفعل إجراء أول عملية زرع لسيدة ثلاثينية بعد عودة العمل بالوحدة.

جامعة أسيوط الأهلية

كما شهد بداية العام الجامعى الجارى 2022/ 2023 بتحول الحلم إلى حقيقة مع انطلاق الدراسة بجامعة أسيوط الأهلية وهو المشروع الذى تم الإعداد له خلال فترة تولى الدكتور محمد عبد السميع رئيس الجامعة الأسبق واستكمل الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة الأسبق التجهيز لتنفيذه وبدأ إنشائه بالفعل خلال فترة تولى الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة السابق، ومع تولى الدكتور أحمد المنشاوى مهام القيام بأعمال رئيس الجامعة صدرت القرارات الرسمية ببدء الدراسة بجامعة أسيوط الأهلية ومتابعة أعمال التجهيزات اللازمة لذلك وتم إنطلاق الدراسة بسبعة كليات وهى الطب والجراحة العامة وكلية الهندسة والعلوم التطبيقية كلية الصيدلة والبحوث الدوائية وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية العلوم الإدارية والمالية، وكلية جديدة للألسن واللغات التطبيقية حيث تقدم السبعة كليات 12 برنامجاً دراسياً فى عدد من المجالات العلمية والنظرية.

افتتاحات جديدة بالكليات

أما على مستوى الكليات فشهد عام 2022 عدداً من الافتتاحات تضمنت افتتاح أول وحدة لتصنيع منتجات اللحوم المعبأة على مستوى الجمهورية بمستشفى الطب البيطرى التعليمى بتكلفة بلغت 5 مليون جنيه، وكذلك صيدلية بيطرية لخدمة المترددين على المستشفى البيطرى ، وإفتتاح المنفذ المركزى لبيع منتجات كلية الزراعة ، وعدد من الافتتاحات لتطوير مبانى مزرعة الكلية والمتخصصة فى تربية سلالات مختلفة من الماشية والطيور الداجنة ، بالإضافة إلى افتتاح عدد من القاعات الدراسية والتدريبية بكلية التجارة بتكلفة مالية تبلغ مليون ونصف وهو ما أعقبه تزامنا مع افتتاح العام الدراسى افتتاح مكتبة الكلية بتكلفة مليون و700 ألف جنيه،وتجديد مدرجات شعبة الدراسة باللغة الانجليزية .

كما تم افتتاح مركز الأستاذ الدكتور طارق الجمال للتوثيق الإعلامى بالمبنى الإدارى وذلك بتكلفة نصف مليون جنيه والذى يضم أحدث أجهزة الصوت والإضاءة والتسجيل المرئى . كما انفردت جامعة أسيوط فى 2022 بإطلاق جائزتها الداخلية للجودة والتميز والتى شهدت منافسة قوية بين مختلف قطاعات العمل الإدارى والأكاديمى بالجامعة ، وهو ما أسفر عن فوز كلية الطب بالمركز الأول كأفضل كلية، كما تم استكمال منظومة العمل بأول مجمع للخدمات على مستوى الجامعات المصرية بافتتاح مقر مكتب الضرائب العقارية بالمجمع.

قطاع التعليم الطلاب

وعلى صعيد قطاع التعليم والطلاب شهد عام 2022 استكمال مسيرة العمل والعطاء من أجل توفير أفصى سبل الدعم والرعاية للطلاب وهو ما تتضمن افتتاح مجمع ملاعب المدن الجامعية طالبات والذى يضم 3 ملاعب لكرة القدم والتنس الأرضي ومختلف الألعاب والأنشطة الرياضية ، وقاعة الاستذكار للطالبات المغتربات وحضانة للأطفال لخدمة أبناء العاملين بقطاع المدينة الجامعية، كما تم افتتاح مبنى جديد للإسكان الفاخر 2 والذى يضم 170 غرفة ومقسم إلى قسمين أحدهما طلبة والآخر طالبات ومزود بنادي اجتماعي لكل منهما ، لخدمة طلاب المدينة الجامعية، كما تم افتتاح مركز النيل للتنوير والإشعاع الحضارى بعد انتهاء أعمال تطويره وتحديث إمكانياته وفق أحدث النظم الهندسية والفنية بطاقة استيعابية تصل إلى 1200 فرد، وتم تزويده بأحدث الأثاث والستائر والديكور ونظم الصوت والإضاءة، والذى تم افتتاحه بحفل غنائى ضخم للنجم على الحجار وذلك ضمن وقائع النسخة الثانية من أسبوع الشعوب فى مارس 2022 والذى تضمن فعاليات رياضية وثقافية وفنية وشارع الشعوب بمشاركة وفود طلابية من 30 دولة عربية وأفريقية من الدارسين بجامعة أسيوط ومختلف الجامعات المصرية .

كأس العباقرة

كما تم تنظيم كأس العباقرة للكليات والتى فازت فيه كلية التجارة بالمركز الأول ، كما تم إطلاق عدد من المبادرات التوعوية والهادفة الى دعم الطلاب والتى تتضمن مبادرة " إنت مش لوحدك" لتوفير الدعم النفسي للطلاب ، ومشاركة الجامعة في المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد GRACE، كما واصل طلاب جامعة أسيوط تميزهم فى حصد العديد من الجوائز المحلية والدولية والتى كان أبرزها فوز فريق إيناكتس بالمركز الرابع فى مسابقة الإعلاميين العرب بدبى.

تصميم أول سيارة صديقة للبيئة

كما فاز فريق أكوا أسبرينج الطلابى من كلية الهندسة على مستوى الجامعات المصرية بتصميم أول سيارة صديقة للبيئة ، كما صمم فريق طلابى بجامعة أسيوط جهاز تنفس صناعى بخامات محلية وبتكلفة منخفضة لانقاذ مرضى الفشل التنفسي، كما ابتكر أحمد مسعد، طالب بقسم الفيزياء الإلكترونية بكلية العلوم جامعة أسيوط، سلة نفايات ذكية تعمل أوتوماتيكيًا بالطاقة الشمسية، ونجح أبناء الجامعة من ذوي الهمم في حصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات الخاصة.وفيما يخص مجالات قطاع الدراسات العليا والبحوث فشهد عام 2022 افتتاح مركزاً للخدمات العامة للرسائل العلمية والبحوث على مستوى الجامعات المصرية، وكذلك إنشاء أول فرع لهيئة العلوم والتكنولوجيا خارج القاهرة لخدمة الباحثين بجامعة أسيوط وشتى جامعات الصعيد، وكذلك افتتاح المقر المؤقت لمعهد علوم المواد والنانو تكنولوجى بكلية العلوم.كما تضمن 2022 تألق الجامعة وتقدمها فى مختلف التصنيفات الدولية حيث أعلن ويبمتريكس إدراج الجامعة فى المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية بزيادة استشهادات الجامعة 35 الف استشهاد لأبحاثها ، كما أعلن تنصيف QS الانجليزى إدراج كليتى الزراعة والصيدلة فى المركز 301-350 على المستوى العالمى وكلية الطب فى المركز 451- 500، كما تقدمت الجامعة 102 مركزاً في الترتيب العالمي في تصنيف US News لأفضل 2000جامعة على مستوى العالم لعام 2023م ، إدراج موقع التايمز البريطاني لجامعة أسيوط في المركز29 عربيا والخامس على مستوى الجامعات الحكومية المصرية وذلك في تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي للجامعات العربية في إصداره الثاني لتصنيف الجامعات بالعالم العربي لعام 2022 ، كما تم إدراج موقع التايمز البريطاني لجامعة أسيوط في المركز29 عربيا والخامس على مستوى الجامعات الحكومية المصرية وذلك في تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي للجامعات العربية في إصداره الثاني لتصنيف الجامعات بالعالم العربي لعام2022، كما أدرج التايمز أيضاً جامعة أسيوط فى المركز الرابع محلياً فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2022 وفى المركز 78 بين أفضل جامعات العالم فى توفير الطاقة والطاقة النظيفة ، كما واصلت كلية الهندسة تقدمها فى تصنيف شنغهاى باحتلالها المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى الهندسة الكهربائية والمركز الثالث فى مجال هندسة الطاقة.

تميز علماء جامعة أسيوط

كما واصل أبناء الجامعة من العلماء وشباب الباحثين تميزهم حيث تم إدارج 19 من علماء الجامعة في تصنيف ستانفورد ضمن أكثر 2% من العلماء المؤثرين على مستوى العالم ، وفى إبريل 2022 تم الإعلان عن فوز ثلاثة من أبناء الجامعة بجوائز الدولة لعام 2021، حيث فاز الدكتور محمود فهمى الصبحى الأستاذ بقسم الصيدليات بكلية الصيدلة بجائزة الدولة للتفوق في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، كما فاز الدكتور كمال الدين هانى حسين المدرس بقسم جراحة الحيوان بكلية الطب البيطرى بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الزراعية، وكذلك فاز الدكتور هلال فؤاد حتة الأستاذ المساعد بقسم قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية، كما فاز الدكتور محمد عبد الرازق خضر بجائزة مجمع البحوث الاسلامية فى المسابقة العالمية "للإعجاز العلمى للقرآن الكريم والسنة النبوية " وفازت الدكتورة شيماء محمد عبد العال المدرس المساعد بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب على المركز الأول "لأفضل نص مترجم من اللغة الفرنسية" فى مسابقة شباب المترجمين،أما فى مجالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة فشهد عام 2022 تنظيم ناجح للنسخة الحادية عشر من المؤتمر الدولى للتنمية والبيئة فى الوطن العربى والذى تضمن لأول مرة فى تاريخ الجامعة استضافة المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمشاركة مختلف الجامعات المصرية، كما تضمن إعلان مشروع "شارع الحضارة" كمشروعاً تنويرياً لإحياء تراث محافظة أسيوط، كما تم تنظيم احتفالية موسعة خلال شهر نوفمبر 2022 تحت عنوان "جامعة أسيوط ومستقبلنا الأخضر" والتى تضمنت إعلان ميثاق الجامعة للحفاظ على البيئة وحمايتها وسط احتفالية موسه وحضور حاشد والتى امتدت على مدار شهر كامل شمل أنشطة وفاعليات بيئية على مستوى كليات الجامعة وإطلاق مسابقة البيئة فى عيون الطلاب ، كما تم الإعلان عن تخصيص شهر نوفمبر من كل عام كشهراَ للبيئة لتكثيف الأنشطة البيئية وزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع الجامعي. كما تم افتتاح مركز اللغة الألمانية بعد تطويره، وافتتاح المركز الجامعى للتطوير المهنى وذلك بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وافتتاح مركز التنمية المستدامة لدعم الأبحاث والمشروعات والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ركائز التنمية.

وحدة الاقامة بالقاهرة

وشهد عام 2022 افتتاح مكتب جامعة أسيوط بالقاهرة ودار الإقامة بالدقى بعد إنتهاء أعمال الإحلال والتجديد وإعادة تأثيثه على نحو فاخر ، كما تم افتتاح مقر جديد للإقامة كفرع لمكتب الجامعة بالقاهرة ومقره بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بالاضافة إلى افتتاح عمارة "أ" باستراحة سيتى بأسيوط لاستراحة المعيدين والمدرسين المساعدين بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد بتكلفة إجمالية بلغت مليون ونصف.