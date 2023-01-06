جامعة أسيوط الأهلية.. صرح تعليمي لتنمية الصعيد و7 كليات لخدمة الطلاب

تعد جامعة أسيوط الأهلية الجديدة، ضمن الجامعات التي أنشأتها الدولة موخرا لخدمة أبناء الصعيد، وفقًا لاهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في الجامعات الأهلية بمختلف المحافظات، والتي بدأت بها الدراسة هذا العام بـ7 كليات تضم 11 برنامج تعليمي،

وجامعة أسيوط الأهلية أنشئت في فترة زمنية قصيرة على مساحة 38 فدان بمدينة أسيوط الجديدة، وانطلقت الدراسة بها في 7 كليات في المجالات الطبية والحاسب واللغات، التي تعد طفرة كبيرة لخدمة طلاب الصعيد بشكل عام وطلاب محافظة أسيوط بشكل خاص.

تضم 7 كليات علمية وطبية مختلفة

وحول تفاصيل الجامعة قالت الدكتورة مها كامل غانم، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه بدعم كامل من جامعة أسيوط الأم، أنشئت جامعة أسيوط الأهلية في يناير عام 2021 وبدأت الدراسة في سبتمبر 2022 بـ7 كليات تضم 11 برامج يتطلبها سوق العمل، وهي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والتجارة وعلوم الحاسب والألسن واللغات.

وشهدت إقبالا عليها ووصل عدد الطلاب إلى 800 طالبا خلال العام الدراسي الأول، وفي انتظار اعتماد العديد من البرامج وهيكون برامج متميزة ومناسبة لمتطلبات سوق العمل وجاذبة للطلاب.

الجامعة على مساحة 38 فدان بأسيوط الجديدة

وأضافت القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة مقامة علي مساحة 38 فدان بمدينة أسيوط الجديدة، وجاري استكمال الباقي منها، وندعم الجامعة الأهلية بأعضاء هيئة التدريس وآليات العمل والجهاز الإداري والطلاب هناك يمارسون كافة أنشطتهم مثل جامعة أسيوط، ولهم اتحاد طلاب ورعاية شباب وأنشطة مميزة وسعداء بمشاركتهم في تلك الأنشطة المختلفة.

دعم رئاسي للجامعة الأهلية الجديدة

وأشارت الدكتورة مها غانم، إلى أن الجامعة شهدت دعما رئاسيا كبيرا، وأيضا من وزارة التعليم العالي لتقديم تعليم جامعي ومميز للطلاب.