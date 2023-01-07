قناة القاهرة الإخبارية: الأردن يمنح النساء فرصة أكبر للمشاركة في الحياة السياسية

يضمن قانون الانتخاب الأردني، مشاركة نسائية أكبر في الاستحقاقات الديمقراطية، بما يمثل فرصة كبيرة لزيادة مشاركة المرأة في العملية السياسية، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، إذ أوضحت آية السيد، مراسلة القناة من العاصمة الأردنية عمان، أن مشاركة المرأة كانت تعتمد بصورة رئيسية على حصة «كوتا» بعدد المقاعد، إلا أن قانون الانتخاب الأردني، سيضمن للمرأة مشاركة أكبر، سواءً على مستوى مجلس النواب أو الأحزاب.

مشاركة المرأة الفعالة بالحياة السياسية في الأردن

وأوضحت «السيد»، أن الأردن يعطي في الوقت الحالي فرصة أكبر للسيدات من أجل المشاركة في الحياة السياسية، مؤكدة أن فعالية تحديد المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية، برعاية العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، ستشهد مشاركة كبيرة من جانب المرأة.

قانون الانتخاب الأردني سيضمن للمرأة مشاركة أكبر

ونوهت مراسل «القاهرة الإخبارية»، بأن مشاركة المرأة الفعالة بالحياة السياسية تظل جزءًا رئيسيًا من أولويات ملك الأردن، لا سيما وأنه حرص على الإشارة إلى ذلك الملف في العديد من المحافل.