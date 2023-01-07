قناة القاهرة الإخبارية تشيد بعدد «الوطن» اليوم.. «المسيح رسالة الحب الخالدة»

أشاد برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، بعدد جريدة «الوطن» اليوم، المخصص بالكامل للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

ملحق خاص بمناسبة أعياد الميلاد

وعلقت مقدمة البرنامج على عدد «الوطن»، قائلة: «صحيفة الوطن المصرية نشرت ملحقا خاصا في عددها الصادر اليوم، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة تحت عنوان: المسيح رسالة الحب الخالدة، الذي تناول رسائل الراعي الصالح».

وأوضحت أن العدد تضمن مقالا خاصا لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حمل عنوان «في عيد الميلاد كن ولودا مثمرا»، فضلا عن الحديث عن بيت العائلة باعتباره نموذجا مصريا فريدا للتعايش المشترك ووثيقة الفاتيكان والأزهر للتعايش البشرية.

تصريحات شيخ الأزهر عن المسيح

ولفتت إلى أن عدد «الوطن» اليوم، تضمن تصريحا لشيخ الأزهر متحدثا عن السيد المسيح، قال فيه: «موعظة الجبل دستور أخلاقي تدمع عيني عندما أقرأها»، وتأكيده أن التهنئة بعيد الميلاد من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.