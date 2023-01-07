خبير طاقة لقناة القاهرة الإخبارية: تحسن الطقس في أوروبا وراء تراجع أسعار الغاز

لا تزال أزمة الطاقة تطل برأسها على الأوضاع الاقتصادية في أوروبا، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار الغاز الطبيعي خلال الأيام القليلة الماضية، في القارة العجوز، وقال ممدوح سلامة خبير الطاقة، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن انخفاض أسعار الغاز بشكل طفيف خلال الأيام السابقة، يرجع إلى انخفاض الطلب مؤخرًا بسبب اعتدال الطقس، على عكس ما كان متوقعًا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع استمرار أزمة الطاقة في أوروبا.

استخدام القدرات الإنتاجية

وتوقع «سلامة» ارتفاع أسعار الغاز مجددًا بمجرد انخفاض درجات الحرارة والوصول إلى مستوياتها المعروفة في هذا الوقت من العام، لا سيما وأنه يجري استخدام القدرات الإنتاجية كلها، مشيرًا إلى أن هذه الوتيرة ستظل باقية لحين التوسع في إنتاجية الغاز المسال بقطر عام 2024، والولايات المتحدة 2026.

أزمة الطاقة تلقي بظلالها على اقتصاد الدول الأوروبية

من جهتها، أكدت جيهان جادو، عضو مجلس محلي «فرساي» الفرنسي، أن انخفاض أسعار الغاز لن يدوم طويلًا، مشيرة إلى أن أزمة الطاقة تلقي بظلالها على اقتصاد الدول الأوروبية، خاصة مع ما يتبع ذلك من تأثيرات على أسعار السلع المختلفة.

أسعار الغاز تتأثر بحالة الطلب المرتبطة بالطقس

وأشارت إلى أن أوروبا مُطالبة بإيجاد مصادر بديلة للغاز، خاصة مع تأثر إمداداته بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وإلا ستظل أسعاره تتأثر بحالة الطلب المرتبطة بالطقس.