قناة القاهرة الإخبارية: ألمانيا تؤمن احتياجات 80 ألف منزل من الغاز لمدة عام

قال عربي مرزوق، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من برلين، إن ألمانيا استقبلت أول سفينة محملة بالغاز المسال قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأفرغت حمولتها بأول محطة للغاز المسال لألمانيا على بحر الشمال عند آخر نقطة للحدود الألمانية، كما أنها تعمل على تعويض الغاز القادم من روسيا من خلال الغاز الأمريكي وإبرام تعاقدات لمدة 15 عامًا.

ألمانيا ستعتمد خلال الفترة المقبلة على الغاز من النرويج

وأضاف «مرزوق»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن ألمانيا ستعتمد خلال الفترة المقبلة على الغاز من النرويج وبعض الدول العربية، لافتًا إلى ضخ 165 ألف متر مكعب لتأمين احتياجات 80 ألف منزل لمدة عام، كما أن المحطة الثانية للغاز المسال، ستكون على بعد 40 دقيقة من الميناء، والحكومة الألمانية استأجرت أربع محطات للغاز المسال للتعويض عن الغاز الروسي.

ألمانيا تعول على استخدام الفحم بدلا من الغاز

وأوضح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ألمانيا تعول على استخدام الفحم بدلا من الغاز؛ لإنتاج الكهرباء وإن الحكومة الألمانية أعادت استخدامه لتوفير الكهرباء لتدفئة المنازل وتشغيل المصانع من أجل الصناعة الألمانية، وأن الفحم أصبح سبيل ألمانيا للنجاة من أزمة الطاقة، وألمانيا لديها خطة للتخلص من الفحم بشكل تدريجي، خلال العشر سنوات المقبلة، وبدأت في تقييد الاعتماد عليه.