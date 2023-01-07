أول تعليق من أسرة طبيبة طنطا بعد وفاتها: كان حلمها تفتح مركز قلب بقريتها

«اللهم اكتب لنا من الأقدار أجملها، ومن السعادة أكملها، ومن الأمور أيسرها»، كانت هذه الكلمات آخر ما كتبته طبيبة طنطا يارا السقا مدرس مساعد بقسم القلب والأوعية الدموية، بكلية الطب جامعة طنطا، قبل وفاتها داخل مستشفى خاص، متأثرة بإصابتها بأزمة قلبية مفاجئة، وهبوط حاد في الدورة الدموية، على صفحتها الشخصية «فيس بوك».

والد طبيبة طنطا لم يحضر تشييع جنازتها

قال مدحت السقا عم يارا السقا طبية طنطا، لـ «الوطن»، إنه جرى تشييع الجثمان عقب صلاة العصر اليوم، بمقابر العائلة بقرية سملا، بمركز قطور، بمحافظة الغربية، وأن الأسرة تقيم بمدينة طنطا، ومكونة من 5 أفراد، الأب دكتور باطنة، ويعمل في إحدى الدول العربية، وشقيقها الأكبر عمر متواجد مع والده بالخارج، ولكنه ليس طبيبا، ولها شقيقة صغرى، طالبة في كلية الطب، والدتها حاصلة على بكالوريوس تربية رياضية، ولا تعمل.

حلم طبيبة طنطا مركز قلب

وأضاف عم طبية طنطا، أن حلمها كان فتح مركز قلب بمسقط رأسها، بقرية سملا، وذالك لخدمة أهل القرية، وبالفعل طلبت والدتها، أحد أبناء القرية، البحث عن مكان مناسب، ولكن القدر لم يمهلها، مشيراً إلى أنه تم دفن الجثمان، في غياب والدها وشقيقها الأكبر، بسبب عدم قدرتهما على العودة من الخارج، وحضور الجنازة، وقررت الأسرة إقامة عزاء طبية طنطا، في دار المناسبات بمدينة طنطا، غداً الأحد، بحضور والدها وشقيقها.