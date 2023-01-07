«الصحة العالمية» لقناة القاهرة الإخبارية: قدمنا 13 مليار جرعة من لقاح كورونا للعالم

قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن عدد الجرعات التي أعطيت لمواطني إقليم شرق المتوسط ضدء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بلغت نحو 850 مليون جرعة، وما يقرب من 13 مليار جرعة عالميًا، كما أن المكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة يهدف الوصول إلى الفئات والأفراد والمجتمعات التي تعاني من الطوارئ الصحية، فضلًا عن تقديم الدعم اللازم لهم وتمكينهم من رفع المستوى الصحي من خلال نشر الوعي والثقافة.

وأضاف «المنظري»، خلال حواره في برنامج «عن قرب»، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن إقليم شرق المتوسط يتكون من 22 دولة، وأن نحو 50% منها يعاني هشاشة وضعف في الأنظمة الصحية الناتج عن مختلف أنواع الطوارئ، وبالأخص الناتجة عن عدم الاستقرار والنزاعات المسلحة، والمنظمة ركزت على تقديم الدعم حول كوفيد 19، ثم بعد ذلك جاء مرض جدري القردة، ومن بعده الأوبئة الأخرى كالكوليرا التي أصابت قرابة 8 دول من دول الإقليم.

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أنه جرى مد الدول المتضررة بالمستلزمات الطبية كتوفير التطعيمات اللازمة ومنها ما يقرب من مليون و200 ألف وأكثر للكوليرا موجهة لسوريا، فضلا عن بدء حملات التطعيم على الفور، بالإضافة لما يقرب من 60 طنًا من المستلزمات الطبية لدمشق، وخلال العامين الماضيين جرت عمليات التطعيم بشأن كوفيد 19، ونسبة التغطية في الإقليم بلغت نحو 47% من المواطنين حصلوا على جرعتين، إلا أنه لا يزال هناك دول نسب التطعيم فيها أقل من 10% حتى الآن.