«الصحة العالمية» تحذر من دواء ملوث لعلاج السرطان في لبنان واليمن

حذرت منظمة الصحة العالمية، من وجود دفعة ملوثة في لبنان واليمن، من دواء يستخدم في علاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

ظهور آثار ضارة على أطفال يتلقون الدواء

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان، أمس، إن الدفعة الملوثة تعود لدواء «ميتوتريكسات» بعيار 50 ملغ في إقليم المنظمة لشرق المتوسط، موضحة أنه تم العثور على الدفعة الملوثة في لبنان واليمن، وذلك عقب ظهور آثار ضارة على أطفال مرضى يتناولون الدواء.

اكتشاف بكتيريا مميتة في المنتجات الملوثة

ومن جهتها، أعلنت السلطات الصحية في البلدين، أنه تم إجراء اختبارات ميكروبيولوجية على القوارير المختومة المتبقية، مضيفة أن نتائج هذه الاختبارات كشفت وجود بكتيريا الزائفة الزنجارية «Pseudomonas aeruginosa»، مما يدل على تلوث المنتجات.

وفي هذا الصدد، قالت منظمة الصحة العالمية إن بكتيريا الزائفة الزنجارية هي عدوى خطيرة تصيب مجرى الدم، يمكن أن تتسبب في حدوث حالات وفاة، لافتة إلى أنه يمكن لأي منتج ملوث يحقن مباشرة في الجسم، أن يشكل مخاطر شديدة على المرضى.

تفاصيل الدفعة الملوثة

ويعد دواء «ميتوتريكسات» عاملا كيميائيا مثبطا لجهاز المناعة، ويندرج ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية للأدوية الأساسية، كما أنه يوصف لعلاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية.

وفي سياق متصل، أكدت شركة التصنيع لمنظمة الصحة العالمية أن المعلومات المتعلقة برقم الدفعة وتاريخ التصنيع وتاريخ انتهاء الصلاحية المشار إليها في التنبيه، مطابقة لما يرد في سجلاتها الداخلية، مضيفة أنها لم تحصل حتى الآن على عينات من المنتجات المشتبه فيها، لتجري عليها اختباراتها التأكيدية.

وأشارت شركة التصنيع إلى أنه كان من المفترض أن يتم بيع هذه الدفعة حصريا في الأسواق الهندية، وأن والكمية الموجودة في لبنان واليمن تم استيرادها من خارج سلسلة التوريد المنظمة، لذلك فإنها لا تستطيع أن تضمن سلامة المنتج.

توصيات منظمة الصحة العالمية

وفي هذا الصدد، قالت منظمة الصحة العالمية إنه يجب الكشف عن المنتجات الملوثة وسحبها من التداول، وذلك لمنع إلحاق الأذى بالمرضى، مشيرة إلى ضرورة الترصد وتوخي الحذر على مستوى سلاسل التوريد في الدول والأقاليم التي يحتمل تأثرها بهذا المنتج، مشددة على زيادة المراقبة على مستوى الأسواق غير النظامية.

كما شددت منظمة الصحة على ضرورة قيام السلطات المختصة بإخطارها منظمة الصحة فورا، في حال اكتشاف هذا المنتج في أسواق بلدانها، ويجب على شركات التصنيع أن تجري اختبارات للكشف عن أي تلوث ميكروبي، قبل إصدار دفعات المنتجات النهائية للاستخدام، فضلا عن ضرورة الحصول على الأدوية من خلال موردين معتمدين ومرخصين، والتحقق بعناية من أصل المنتجات وحالتها المادية.