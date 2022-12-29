وزير الصحة يكشف المستويات العالمية للرعاية الصحية المقرر تطبيقها في مصر

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تفاصيل المستويات العالمية لتقديم الرعاية الصحية عالميًا التي ستُطبق في مصر مستقبلا، لافتًا إلى أنّ مصر تشهد العمل من مستوى الرعاية الثالث، وهو المستشفيات التخصصية، في حين أنّ الدراسات والمعايير العالمية تؤكد أنّه يمكن للرعاية الصحية الأولية التعامل مع 70% من الخدمات دون الحاجة للتوجه للمستويات الأخرى.

وقال وزير الصحة والسكان، إنّه وفقا للمعايير العالمية، فإنّ مستوى الرعاية الأولية هو وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والتي تتضمنها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

وأضاف «عبدالغفار»، أنّ المستوى الثاني للرعاية هو الرعاية الثانوية، مثل المستشفيات العامة والمركزية، أما المستوى الثالث للرعاية فهي المستشفيات التخصصية مثل الأورام، وزراعة الأعضاء، والصدر، والحميات.

وأجاب وزير الصحة والسكان عن تساؤل: «لماذا الاستثمار في تطوير الرعاية الأولية؟»، قائلا إنّه يتم للاستخدام الأمثل لكل مستوى من مستويات الرعاية الصحية، وللكشف المبكر عن الأمراض، وتحسين معدلات أداء خدمات الصحة العامة، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة، وترشيد استخدام الأدوية والمستهلكات، وتوزيع الخدمات وفقاً للاحتياج مما يسهم في جودة التخطيط الصحي.

ولفت إلى أهمية تحقيق العدالة ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الزيارات المنزلية، وتوفير نفقات الانتقال والضغط على الطرق ووسائل النقل للتوجه إلى المستشفيات، فضلا عن أهمية ترشيد استخدام الأدوية والمستهلكات.