رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أستاذ فيروسات لقناة الحياة: الصحة العالمية أعلنت وجود 500 متحور لكورونا

كتب:

أحمد حامد دياب
09:46 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

أكد الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت وجود 500 متحور لفيروس كورونا منتشرة حول العالم، لافتًا إلى وجود متحور في بريطانيا وآخر في الهند بجانب أوميكرون.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن الخوف ليس من المتحورات نفسها ولكن من حدوث تأثيرات سلبية كبيرة، مثلما حدث مع دلتا وأوميكرون.

وأضاف أن الأعراض الحالية تكاد تتداخل وتتشابه مع أعراض الإنفلوانزا العادية، مشيرا إلى أن التحورات سمة عادية للفيروسات مثل كورونا والإنفلوانزا.

 

اقرأ المزيد:

تحالف العمل الأهلي لـ قناة الحياة: تلبية طلبات السيدة نوال.. ورحلة عمرة هدية لها

قناة الحياة تعرض تقريرا عن مشروع تأهيل المفرخات السمكية بجرف حسين في أسوان

قناة الحياة تستعرض مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بأسوان

قناة الحياة تعرض تقريرا عن أعمال مد الغاز الطبيعي بقرية الحوزة في أسوان ضمن حياة كريمة
بقلم أحمد حامد دياب