أستاذ فيروسات لقناة الحياة: الصحة العالمية أعلنت وجود 500 متحور لكورونا

أكد الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت وجود 500 متحور لفيروس كورونا منتشرة حول العالم، لافتًا إلى وجود متحور في بريطانيا وآخر في الهند بجانب أوميكرون.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن الخوف ليس من المتحورات نفسها ولكن من حدوث تأثيرات سلبية كبيرة، مثلما حدث مع دلتا وأوميكرون.

وأضاف أن الأعراض الحالية تكاد تتداخل وتتشابه مع أعراض الإنفلوانزا العادية، مشيرا إلى أن التحورات سمة عادية للفيروسات مثل كورونا والإنفلوانزا.