فوائد عصير «الشبت والبقدونس».. يمنع الحصوات ويعالج الضغط

«العشبات السبع» مهرجان تحتفل به اليابان في يوم الإنسان الذي يعرف لديهم بـ «ناناكوسا نو سيكُّو» الذي يوافق السابع من يناير كل عام، ويتناولون فيه الأعشاب مع عصيدة الأرز، وتكون السبع عشبات ربيعية وهي عادة «شمار الماء» المعروف في مصر بالفجل واللفت بالإضافة إلى الأنواع الأخرى ذات اللون الأخضر من البقدونس والشبت واللفت بحسب توافرها، كما يمكن إضافة نوع آخر من الخضار يضفي لونا حيويا ويتناسب مع روح السنة.

العشبات السبع مهرجان منذ قديم الزمن في اليابان

وفى اليابان توضع مع طاجن الأرز بالسمسم على لوحة التقطيع في اتجاه الحظ السعيد ويغنون: «قبل أن تأتي طيور الصين إلى أرض اليابان، لنأكل العشبات السبع»، وهو مهرجان منذ قديم الزمن، وتؤكل العشبات السبع من أجل تمني الصحة والعمر المديد، ونقلت الصين هذا التقليد لديها من أجل طرد الشر.

وتتوافر العشبات السبع في مصر بكثافة، واعتاد مالكو الأراضي الزراعية على زراعتها إن لم يكن للبيع والإتجار فهي على الأقل للاستخدام المنزلي، ويحرص الكثيرون على زراعة اللفت داخل البرسيم وكذلك الفول الأخضر، والفجل الأبيض والبصل، بينما يخصصون مساحات صغيرة لزراعة الشبت والبقدونس والكزبرة والجرجير، حتى لا يتناثر داخل المحاصيل الأخرى المزروعة.

نصائح لاستخدام العشبات السبع

الدكتور رامي صلاح الدين أستاذ التغذية العلاجية، أوضح في حديثه لـ«الوطن» أن الورقيات الخضراء مثل الشبت والبقدونس والكزبرة، تحتوي على فوائد عديدة للجهاز الهضمي والجهاز البولي، وتقلل من تكون الحصوات والضغط وعلة الكلى، وتنظم عملية إفراز البول، ونصح بشربها كعصير، بضربها معًا في الخلاط أو غليه كمشروب ساخن مثل الشاي أو نقعها أو استخدامها في السلطات.

ونصح «صلاح الدين» بعدم الإكثار من تناول الخضروات الورقية بكميات كبيرة، لافتاً إلى أن الإكثار منها مضر للجهاز الهضمي على المستوى البعيد «الألياف على قد ما هي مفيد على قد ماهي مضرة»، ولا توجد مشكلة في جمع هذه الأنواع مع بعضها في الطعام، مشيرا إلى أنها إذا كانت تستخدم لتحضير طبق سلطة مع البروتين والنشويات، ينصح بعدم الإكثار منها.