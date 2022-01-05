خضروات تساعد على خسارة الوزن.. أبرزها البقدونس

تناول الخضروات بشكل يومي ينتج عنه العديد من الفوائد للجسم؛ فهي تساعد في زيادة المناعة لدى الإنسان، وتحسين وتعزيز قدرة الجهاز المناعي، بجانب أنها تقي من الإصابة بالسرطان والسكر وأمراض القلب والشرايين، كما تعمل على خسارة الوزن.

دور الخضروات في خسارة الوزن

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والتغذية، رئيس قسم البكتريا بجامعة القاهرة، أن فوائد الخضروات كثيرة ومتنوعة، ولكن الفائدة الأهم أنها تعمل على خسارة الوزن.

وأضافت «نهلة» في تصريحات لـ «الوطن»، أنه عند تناول الخضروات؛ فأنها تعمل على ملء البطن، ما يؤدي إلى الشعور بالشبع، وذلك لغناها بالألياف التي تعمل بدورها على ملء البطن.

أنواع الخضروات التي تساعد في خسارة الوزن

وأوضحت أن هناك أنواعا من الخضروات تساعد على خسارة الوزن بشكل أسرع من غيرها، ومنها البقدونس الذي يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين «ا، ج، ك»، وغني بالكثير من المعادن التي تساعد على حرق الدهون.

البطاطا الحلوة والبصل والثوم

وأشارت إلى أن البطاطا الحلوة لها القدرة على كبح الشهية، وتقليل الرغبة في تناول الأغذية التي تعمل على زيادة الوزن، كما أنها تحتوي على نوع معين من الألياف التي لديها القدرة على مقاومة السمنة.

وفيما يتعلق بالثوم والبصل، أكدت أنهما يحتويان على مركب كيميائي يدعى بالأليسين، الذي يساعد على تنظيم عمليات تراكم الدهون في الجسم، ما يساهم في إبقاء وزن الجسم تحت السيطرة.