خضروات وفاكهة مهمة تقوي مناعة الأطفال ضد جميع الأمراض.. تعرف عليها

نشرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنواع الخضروات والفاكهة المهمة للأطفال، التي تعمل على تقوية المناعة ضد مختلف الأمراض.

وتستعرض «الوطن» قائمة الخضروات والفاكهة التي كشفت عنها وزارة الصحة والسكان، والتي أكدت أنها تحتوي على نسبة كبيرة من المياه.

قائمة الخضروات التي تقوي مناعة الطفل ضد الأمراض

1 - الطماطم.

2 - الخيار.

3 - الفطر.

4 - السبانخ.

5 - البروكلي.

قائمة الفاكهة التي تقوي مناعة الطفل ضد الأمراض

1 - البرتقال.

2 - التفاح.

3 - العنب البري.

4 - البطيخ.

وزارة الصحة تكشف أسباب قصر القامة عند الأطفال

وفي سياق منفصل، كانت وزارة الصحة والسكان، أوضحت في منشور لها آخر على صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك» ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم، أسباب قصر القامة عند مختلف الأطفال، وأبرزها سوء التغذية ويعني نقص المغذيات الدقيقة: «الحديد - الزنك - اليود»، ونقص الفيتامينات: «حمض الفوليك - فيتامين أ».

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنّ المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم تستهدف مختلف طلاب المدارس في المرحلة الابتدائية، كما أنها تقدم مختلف خدماتها على مستوى كافة المدارس الابتدائية على مستوى محافظات الجمهورية، وأشارت «الصحة»، إلى أن من يرغب في معرفة تفاصيل أكثر عن المبادرة يمكنه الاتصال على الخط الساخن وهو 106.

الصحة: الطفل في عمر 6 شهور الأولى لا يحتاج إلى شرب المياه

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أيضاً في منشور لها أن الطفل الرضيع ليس في حاجة إلى شرب المياه خلال الأشهر الستة الأولى من عمره، وهي فترة الرضاعة الطبيعية المطلقة، حيث إن المياه تمثل نسبة 88% من مكونات لبن الأم.