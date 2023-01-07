محمد رمضان يشعل حفل زفاف ابنة أخت شريهان.. وزينة تتفاعل مع الأغاني (فيديو)

حرص الفنانان محمد رمضان وزينة على حضور حفل زفاف «هند»، ابنة نهلة العوضي، أخت شيريهان، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وأشعل رمضان أجواء الحفل بغنائه أكثر من أغنية تفاعل معها الحضور الذي التف حوله خلال الغناء، كما تفاعلت زينة أيضا مع أغانى محمد رمضان بالتصفيق مع الحضور.

ونشر رمضان فيديو، عبر حسابه على الفيس بوك، من حفل الزفاف، وعلق عليه: «مبروك للعريس والعروسة ومبروك لأجمل خالة عروسة نجمتنا وحبيبتنا شريهان ربنا يسعدكم ويفرحكم دايما».

الحفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة

ويجتمع محمد رمضان وزينة في دراما رمضان 2023 لأول مرة من خلال مسلسل العمدة، تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر، ويشارك في بطولة العمل هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جوري بكر، دعاء حكم، طارق النهري، مجدي بدر وآخرين.

محمد رمضان وزينة في دراما رمضان المقبل

واستهل محمد رمضان 2023 بطرح كليب أغنية على وضعنا، التي تجمعه بنجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله.

والأغنية من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني.

وقال «رمضان» عن هذا التعاون: «اتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية».