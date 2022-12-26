برومو محمد رمضان في «معكم» مع منى الشاذلي يتخطى 650 ألف مشاهدة في ساعتين

تخطى برومو برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، يوم السبت المقبل، في ليلة الاحتفال برأس السنة الجديدة 2023، 650 ألف مشاهدة في ساعتين فقط على «فيسبوك».

وأعلن الفنان محمد رمضان، ظهوره كضيف خلال برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، في ليلة الاحتفال برأس السنة الجديدة 2023.

محمد رمضان برفقة أولاده مع مني الشاذلي

يظهر الفنان محمد رمضان خلال الحلقة، برفقة أولاده للمرة الأولى خلال الحلقة، كما يقدم خلال الحفلة، عددًا من أغانيه الشهيرة، كما يتحدث عن كواليس أعماله الفنية الأخيرة، وقلد عدد من الفنانين منهم الفنان أحمد زكي.

البرومو الترويجي لـ حلقة محمد رمضان مع منى الشاذلي

ونشر محمد رمضان البرومو الترويجي، للحلقة عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»، «ثقة في الله أحلى سهر- وأحلى سنة عليكم جميعا»

أحدث أعمال الفنان محمد رمضان

يستعد النجم محمد رمضان، لطرح أغنية جديدة برفقة نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله محمد بعنوان «على وضعنا» في الأول من يناير 2023، في أول تعاون فني بينهم.

محمد رمضان ومسلسله «العمدة»

يواصل الفنان محمد رمضان تصوير مسلسله الرمضاني الجديد، الذي يحمل اسم «العمدة»، تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى - جوهر، ويشاركه البطولة كلا من زينة، إيمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، منة فضالى، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، مجدى بدر، أحمد فيهم وعدد آخر من الفنانين.