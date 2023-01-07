هل غدا الأحد إجازة رسمية؟.. مصدر حكومي يجيب

«هل غدًا الأحد إجازة رسمية؟».. تساؤل طُرح على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد، بعد ترؤس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء أمس الجمعة.

هل غدًا الأحد إجازة رسمية؟

وتساءل الكثير من المواطنين ممن يحصلون على يوم السبت كإجازة رسمية، قائلين: «هل غدًا الأحد إجازة رسمية؟»، متسائلين عن موقف إجازاتهم بعد حصولهم على يومي الجمعة والسبت كإجازة رسمية.

وحسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2023، بشأن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد؛ فإن يوم الإجازة الأحد الموافق الثامن من شهر يناير عام 2023، بدلاً من يوم السبت الموافق السابع من يناير عام 2023.

وبناء عليه؛ فإن غدًا الأحد إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وبسؤال مصدر حكومي حول مَن سيحصل على غد الأحد إجازة رسمية، قال إنها تتضمن المصالح الحكومية، والوزارات، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع الخاص، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع العام.

ومن المُقرر أن تستمر الامتحانات المُقرر عقدها غدًا الأحد في توقيتها الرسمي دون إلغاء، بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء، كما أوضح «المصدر».

قرار رئيس الوزراء بشأن إجازات الأعياد

يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سبق أن أصدر قراراً حمل رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية.

وجاء ضمن هذا القرار عيد الميلاد المجيد، والذي يوافق 7 يناير من كل عام.

وبحسب قرار سابق لـ«مدبولي»، فإنه يجوز ترحيل الإجازة ليوم تالي لها أو يوم سابق، من أجل الحصول على إجازة طويلة، أو ترك الإجازة في موعدها، على أن يُقرر الموعد النهائي رئيس مجلس الوزراء بقرار رسمي له.