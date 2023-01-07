ترقية عامل دليفري الإسكندرية بعد واقعة عدم صعود السلم

أعلن محمد الشافعي، مسؤول التسويق في المطعم الذي يعمل به عامل الدليفري بالإسكندرية، أنه تقرر ترقية عم «محمد»، إلى رتبة مشرف دليفري، بعد الواقعة الأخيرة المتمثلة في عدم قدرته على الصعود بالدليفري إلى أحد الزبائن، بسبب كبر سنه، كونه بالغ من العمر 65 عاما.

وأضاف الشافعي لـ«الوطن»، أن قرار إدارة المطعم الشهير في محافظة الإسكندرية، جاء تقديرا لجهود العامل، كونه مثال للاجتهاد والإخلاص في سن كبيرة.

قصة عامل دليفري الإسكندرية

أشار إلى أن القصة أوضحت ظلم هذا الرجل، فلم يفعل «عم محمد» أي شيء منافي لمهنته، سوى أنه قال للعميل «يا ريت لو حضرتك تنزل تستلم الأوردر، لأني كبير في السن، وصعب أطلع الدور الرابع على السلم».

وأوضح أن العميل رد عليه بأسلوب سيئ، وقال له: «إن من حقه يطلع له لغايه البيت، وعم محمد قرر يطلع السلم عشان يكمل دوره بأحسن شكل، بس العميل رفض يستقبله أو ياخد منه الأوردر».

أول قرار من مطعم عامل دليفري الإسكندرية

ولفت إلى أنه لم يكتفِ العميل بذلك، بل قدم شكوى للإدارة، ونشر بوست في أحد الجروبات يطالب بطرده وفصله من العمل، إلا أن إدارة المطعم وقفت بجوار ذلك الموظف المميز خلقا وعملا، وقررت ترقيته لوظيفة تناسب سنه.

وأكد أن إدارة المطعم اهتمت بهذا الرجل، لما رصدته من حسن سير وسلوك مع الزبائن، الذين أشادوا به، وتواصلوا مع المطعم من أجل الدفاع عنه، وهو ما جرى.